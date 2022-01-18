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新型コロナウイルス
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医療と経済両立、本格検討　まん延防止、具体案調整
医療と経済両立、本格検討　まん延防止、具体案調整
... 2022年1月18日, Sputnik 日本
2022-01-18T07:46+0900
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対象となる地域のうち、東京と埼玉、千葉、神奈川、岐阜、三重の６都県が既に政府へ適用を要請。１８日は新たに新潟、愛知、長崎、熊本、宮崎の５県が予定している。(c)KYODONEWS
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医療と経済両立、本格検討　まん延防止、具体案調整

2022年1月18日, 07:46
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政府が新型コロナウイルスの「まん延防止等重点措置」を１都１０県で適用する方向となったのを受け、各自治体は１８日、対象地域の範囲や飲食店の営業時間短縮など具体的な措置内容の調整を本格化させた。感染力の強い新変異株「オミクロン株」が急速に広がる中で医療逼迫の回避と経済活動の維持の両立を模索。１９日にも予定される正式決定までの間、難しい検討を迫られそうだ。
対象となる地域のうち、東京と埼玉、千葉、神奈川、岐阜、三重の６都県が既に政府へ適用を要請。１８日は新たに新潟、愛知、長崎、熊本、宮崎の５県が予定している。
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