登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
日本
https://jp.sputniknews.com/20220118/9972464.html
「戦術誘導弾」の発射実験実施＝北朝鮮
「戦術誘導弾」の発射実験実施＝北朝鮮
北朝鮮は国防科学院の計画に従い、「戦術誘導弾」の発射実験を17日に行った。北朝鮮の朝鮮中央通信が報じた。 2022年1月18日, Sputnik 日本
2022-01-18T08:11+0900
2022-01-18T08:11+0900
北朝鮮
軍事
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/687/35/6873558_0:306:2964:1973_1920x0_80_0_0_b475a86a737d3b96b22dc877e729c000.jpg
北朝鮮側の発表には、「西部から発射された2発が東朝鮮海（日本海）上の標的である島を正確に打撃した」と記されている。先に韓国軍合同参謀本部は17日午前8時50分ごろ、平壌近郊の順安飛行場付近から東に向けて2発の短距離弾道ミサイルが発射されたと発表していた。これは2022年に入ってから4度目のミサイル発射実験となる。5日と11日には「極超音速ミサイル」と称する弾道ミサイルを発射、14日には鉄道車両から2発の短距離弾道ミサイルを発射した。関連ニュース
北朝鮮
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/687/35/6873558_204:0:2933:2047_1920x0_80_0_0_6af79ab35931c58bea160058331963fe.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
北朝鮮, 軍事

「戦術誘導弾」の発射実験実施＝北朝鮮

2022年1月18日, 08:11
© AP Photo / Ahn Young-joon北朝鮮のロケット実験（アーカイブ写真）
北朝鮮のロケット実験（アーカイブ写真） - Sputnik 日本, 1920, 18.01.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
フォローする
北朝鮮は国防科学院の計画に従い、「戦術誘導弾」の発射実験を17日に行った。北朝鮮の朝鮮中央通信が報じた。
北朝鮮側の発表には、「西部から発射された2発が東朝鮮海（日本海）上の標的である島を正確に打撃した」と記されている。先に韓国軍合同参謀本部は17日午前8時50分ごろ、平壌近郊の順安飛行場付近から東に向けて2発の短距離弾道ミサイルが発射されたと発表していた。
これは2022年に入ってから4度目のミサイル発射実験となる。5日と11日には「極超音速ミサイル」と称する弾道ミサイルを発射、14日には鉄道車両から2発の短距離弾道ミサイルを発射した。
関連ニュース
北朝鮮のミサイル開発に露企業が協力＝米国務長官
北朝鮮：新たなミサイル発射は、アジア太平洋地域や米国への新たな脅威なのか？
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
はじめに新しいものはじめに古いもの
loader
放送中
Заголовок открываемого материала
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала
国際
InternationalEnglish英語MundoEspañolスペイン語
欧州
DeutschlandDeutschドイツ語FranceFrançaisフランス語ΕλλάδαΕλληνικάギリシャ語ItaliaItalianoイタリア語Česká republikaČeštinaチェコ語PolskaPolskiポーランド語СрбиjаСрпскиセルビア語LatvijaLatviešuラトビア語LietuvaLietuviųリトアニア語MoldovaMoldoveneascăモルドバ語БеларусьБеларускiベラルーシ語
ザカフカズ地方
ԱրմենիաՀայերենアルメニア語АҧсныАҧсышәалаアブハジア語Хуссар ИрыстонИронауオセチア語საქართველოქართულიグルジア語AzərbaycanАzərbaycancaアゼルバイジャン語
中東
Sputnik عربيArabicアラブ語TürkiyeTürkçeトルコ語Sputnik ایرانPersianペルシア語Sputnik افغانستانDariダリ―語
中央アジア
ҚазақстанҚазақ тіліカザフ語КыргызстанКыргызчаキルギス語OʻzbekistonЎзбекчаウズベク語ТоҷикистонТоҷикӣタジク語
東および東南アジア
Việt NamTiếng Việtベトナム語日本日本語日本語中国中文中国語
南米
BrasilPortuguêsポルトガル語
ニュース一覧ライトニング
08:11「戦術誘導弾」の発射実験実施＝北朝鮮
07:46医療と経済両立、本格検討　まん延防止、具体案調整
06:3821歳の女性、何もせずに男性たちから1日に約60万円を受け取っている　スコットランド
05:11大手コンサル会社、仮想通貨が銀行にもたらす危険性について警告
03:50世界の大富豪上位10人、コロナ禍で資産倍増
02:39「タリバン」、約3000人の構成員を組織から追放　麻薬や「ダーイシュ」とのつながりで
01:25EU、新型コロナとインフルエンザ同時流行「ツインデミック」を警告
00:19SNSで話題　オランウータン、ゴルフカートを運転
昨日記録的重量555.55カラットのダイヤモンド、サザビーズで競売へ
昨日北京で初の「オミクロン株」市中感染　カナダからの郵便が感染源の可能性
昨日北京五輪、チケット一般販売せず　新型コロナで
昨日四大陸フィギュアスケート選手権2022　競技日程
昨日ある食品を使って寿命を延ばす簡単な方法
昨日アフガニスタンでM5.6の地震
昨日新生児が新型コロナ合併症で死亡　カタール
昨日日本　ベトナム人技能実習生が建設会社に損害賠償を要求　職場で暴行受け
昨日「混乱している」　ナダル選手がジョコビッチ選手をめぐる事態にコメント
昨日米軍が韓国と日本の新型コロナ感染予防の障壁に
昨日インドネシアの新首都　ヌサンタラと命名へ
昨日北京五輪を前にオミクロン感染防止措置を強化する中国