登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
https://jp.sputniknews.com/20220118/9972464.html
「戦術誘導弾」の発射実験実施＝北朝鮮
「戦術誘導弾」の発射実験実施＝北朝鮮
北朝鮮は国防科学院の計画に従い、「戦術誘導弾」の発射実験を17日に行った。北朝鮮の朝鮮中央通信が報じた。 2022年1月18日, Sputnik 日本
2022-01-18T08:11+0900
2022-01-18T08:11+0900
2022-01-18T08:11+0900
北朝鮮
軍事
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/687/35/6873558_0:306:2964:1973_1920x0_80_0_0_b475a86a737d3b96b22dc877e729c000.jpg
北朝鮮側の発表には、「西部から発射された2発が東朝鮮海（日本海）上の標的である島を正確に打撃した」と記されている。先に韓国軍合同参謀本部は17日午前8時50分ごろ、平壌近郊の順安飛行場付近から東に向けて2発の短距離弾道ミサイルが発射されたと発表していた。これは2022年に入ってから4度目のミサイル発射実験となる。5日と11日には「極超音速ミサイル」と称する弾道ミサイルを発射、14日には鉄道車両から2発の短距離弾道ミサイルを発射した。関連ニュース
北朝鮮
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/687/35/6873558_204:0:2933:2047_1920x0_80_0_0_6af79ab35931c58bea160058331963fe.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
北朝鮮, 軍事
「戦術誘導弾」の発射実験実施＝北朝鮮
北朝鮮は国防科学院の計画に従い、「戦術誘導弾」の発射実験を17日に行った。北朝鮮の朝鮮中央通信が報じた。
北朝鮮側の発表には、「西部から発射された2発が東朝鮮海（日本海）上の標的である島を正確に打撃した」と記されている。先に韓国軍合同参謀本部は17日午前8時50分ごろ、平壌近郊の順安飛行場付近から東に向けて2発の短距離弾道ミサイルが発射されたと発表していた。
これは2022年に入ってから4度目のミサイル発射実験となる。5日と11日には「極超音速ミサイル」と称する弾道ミサイルを発射、14日には鉄道車両から2発の短距離弾道ミサイルを発射した。