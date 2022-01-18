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「戦術誘導弾」の発射実験実施＝北朝鮮

「戦術誘導弾」の発射実験実施＝北朝鮮

北朝鮮は国防科学院の計画に従い、「戦術誘導弾」の発射実験を17日に行った。北朝鮮の朝鮮中央通信が報じた。 2022年1月18日, Sputnik 日本

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北朝鮮側の発表には、「西部から発射された2発が東朝鮮海（日本海）上の標的である島を正確に打撃した」と記されている。先に韓国軍合同参謀本部は17日午前8時50分ごろ、平壌近郊の順安飛行場付近から東に向けて2発の短距離弾道ミサイルが発射されたと発表していた。これは2022年に入ってから4度目のミサイル発射実験となる。5日と11日には「極超音速ミサイル」と称する弾道ミサイルを発射、14日には鉄道車両から2発の短距離弾道ミサイルを発射した。関連ニュース

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