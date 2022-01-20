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https://jp.sputniknews.com/20220120/9986453.html
北朝鮮指導者、米国との信頼関係に向けた対策見直しを指示
北朝鮮指導者、米国との信頼関係に向けた対策見直しを指示
北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記は政治局の会議に出席した中で、米国が北朝鮮側に対して敵対的な政策を採用していることから、米国との信頼強化に向けた措置を見直すよう指示した。 2022年1月20日, Sputnik 日本
2022-01-20T08:23+0900
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北朝鮮側は米国の政策を非難し、米国との長期的な対立に向けた用意をすることを明らかにした。韓国の聯合ニュースが朝鮮中央通信の発表を引用して報じた。関連ニュース
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北朝鮮指導者、米国との信頼関係に向けた対策見直しを指示
北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記は政治局の会議に出席した中で、米国が北朝鮮側に対して敵対的な政策を採用していることから、米国との信頼強化に向けた措置を見直すよう指示した。
北朝鮮側は米国の政策を非難し、米国との長期的な対立に向けた用意をすることを明らかにした。韓国の聯合ニュースが朝鮮中央通信の発表を引用して報じた。