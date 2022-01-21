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パプア・ニューギニア　死刑を廃止
パプア・ニューギニア　死刑を廃止
パプア・ニューギニアが死刑を廃止し、同国の死刑宣告者全員が30年間恩赦権のない終身刑に切り替えられた。ガーディアン紙が報じた。 2022年1月21日, Sputnik 日本
2022-01-21T20:20+0900
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報道によれば、1984年に制定されたパプアニューギニアの死刑令は、昨日、殺人犯と強姦犯、強盗犯、反逆罪で告発された者について廃止された。対象となる受刑者は14人で、そのうち2人は逃走中とされる。彼らは現在も存命で、それは地方刑事システムが、死刑執行の行政機構とインフラ、調書を有していないことによる。これまでパプア・ニューギアでは、唯一の刑の執行方法は絞首刑だった。関連ニュース
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パプア・ニューギニア　死刑を廃止

2022年1月21日, 20:20
© Flickr / Patrick Feller絞首刑
絞首刑 - Sputnik 日本, 1920, 21.01.2022
© Flickr / Patrick Feller
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パプア・ニューギニアが死刑を廃止し、同国の死刑宣告者全員が30年間恩赦権のない終身刑に切り替えられた。ガーディアン紙が報じた。
報道によれば、1984年に制定されたパプアニューギニアの死刑令は、昨日、殺人犯と強姦犯、強盗犯、反逆罪で告発された者について廃止された。
対象となる受刑者は14人で、そのうち2人は逃走中とされる。彼らは現在も存命で、それは地方刑事システムが、死刑執行の行政機構とインフラ、調書を有していないことによる。
監獄 - Sputnik 日本, 1920, 23.12.2021
日本で死刑廃止問題が見直されることはあるのか？
2021年12月23日, 18:01
これまでパプア・ニューギアでは、唯一の刑の執行方法は絞首刑だった。
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