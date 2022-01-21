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テニスの大坂なおみ選手　全豪オープン3回戦で敗退
テニスの大坂なおみ選手　全豪オープン3回戦で敗退
テニスの全豪オープン王者の大坂なおみ選手は、今シーズン初のグランドスラムトーナメントで第4戦に進むことができなかった。 2022年1月21日, Sputnik 日本
2022-01-21T21:13+0900
2022-01-21T21:18+0900
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第13シードの大坂選手は、第3試合で米国のアマンダ・アニシモバ選手に6：4、3：6、6：7（5:10）のスコアで敗れた。全豪オープンの準々決勝進出をかけ、アニシモバ選手は世界ランキング1位のアシュリー・バーティ選手（オーストラリア）と対戦する。アニシモバ選手は現在20歳。ロシア系米国人の彼女は、女子テニス協会（WTA）のランキングで現在60位。大坂選手は24歳。同選手は全豪オープン（2019年、2021年）と全米オープン（2018年、2020年）で2度優勝を果たしている。世界ランキングは現在14位。関連ニュース
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テニスの大坂なおみ選手　全豪オープン3回戦で敗退

2022年1月21日, 21:13 (更新: 2022年1月21日, 21:18)
© AFP 2021 / DAVID GRAYテニスの大坂なおみ選手
テニスの大坂なおみ選手 - Sputnik 日本, 1920, 21.01.2022
© AFP 2021 / DAVID GRAY
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テニスの全豪オープン王者の大坂なおみ選手は、今シーズン初のグランドスラムトーナメントで第4戦に進むことができなかった。
第13シードの大坂選手は、第3試合で米国のアマンダ・アニシモバ選手に6：4、3：6、6：7（5:10）のスコアで敗れた。
全豪オープンの準々決勝進出をかけ、アニシモバ選手は世界ランキング1位のアシュリー・バーティ選手（オーストラリア）と対戦する。
テニス大坂なおみ選手 - Sputnik 日本, 1920, 14.01.2022
テニス大坂なおみ選手　最も稼ぐ女子アスリート1位を維持　フォーブス
1月14日, 02:50
アニシモバ選手は現在20歳。ロシア系米国人の彼女は、女子テニス協会（WTA）のランキングで現在60位。
大坂選手は24歳。同選手は全豪オープン（2019年、2021年）と全米オープン（2018年、2020年）で2度優勝を果たしている。世界ランキングは現在14位。
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