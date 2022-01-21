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テニスの大坂なおみ選手 全豪オープン3回戦で敗退

テニスの大坂なおみ選手 全豪オープン3回戦で敗退

テニスの全豪オープン王者の大坂なおみ選手は、今シーズン初のグランドスラムトーナメントで第4戦に進むことができなかった。 2022年1月21日, Sputnik 日本

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第13シードの大坂選手は、第3試合で米国のアマンダ・アニシモバ選手に6：4、3：6、6：7（5:10）のスコアで敗れた。全豪オープンの準々決勝進出をかけ、アニシモバ選手は世界ランキング1位のアシュリー・バーティ選手（オーストラリア）と対戦する。アニシモバ選手は現在20歳。ロシア系米国人の彼女は、女子テニス協会（WTA）のランキングで現在60位。大坂選手は24歳。同選手は全豪オープン（2019年、2021年）と全米オープン（2018年、2020年）で2度優勝を果たしている。世界ランキングは現在14位。関連ニュース

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