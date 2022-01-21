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新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
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世界の新規感染者377万7104　過去最多　WHO
世界の新規感染者377万7104　過去最多　WHO
1月20日のWHO（世界保健機関）報告によると、世界の新型コロナ新規感染者は377万7104人を記録し、今月の12日（352万5914人）の1日の最多記録を更新した。 2022年1月21日, Sputnik 日本
2022-01-21T10:49+0900
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また、新型コロナウイルスの感染が確認された人は世界全体の累計で3億3679万人を超えた。WHOによると、20日の時点で感染者が最も多い国は依然として米国（6743万人）、続いてインド（3821万人）、ブラジル（2321万人）となっている。死者は、世界全体の累計で556万0718人。関連ニュース
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世界の新規感染者377万7104　過去最多　WHO

2022年1月21日, 10:49
© REUTERS / Athit PerawongmethaВакцинация от коронавируса вакциной Sinovac в Бангкоке, Таиланд
Вакцинация от коронавируса вакциной Sinovac в Бангкоке, Таиланд - Sputnik 日本, 1920, 21.01.2022
© REUTERS / Athit Perawongmetha
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1月20日のWHO（世界保健機関）報告によると、世界の新型コロナ新規感染者は377万7104人を記録し、今月の12日（352万5914人）の1日の最多記録を更新した。
また、新型コロナウイルスの感染が確認された人は世界全体の累計で3億3679万人を超えた。
WHOによると、20日の時点で感染者が最も多い国は依然として米国（6743万人）、続いてインド（3821万人）、ブラジル（2321万人）となっている。
オミクロン - Sputnik 日本, 1920, 21.01.2022
新型コロナウイルス
「軽症」オミクロン株　気を緩めないで＝疫学者
06:27
死者は、世界全体の累計で556万0718人。
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