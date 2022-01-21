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１０道府県まん延防止要請へ 政府、２５日にも追加決定

１０道府県まん延防止要請へ 政府、２５日にも追加決定

... 2022年1月21日, Sputnik 日本

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追加適用に併せ、今月末までの期限で適用中の広島、山口、沖縄の３県について、政府が期間延長も視野に検討していることも関係者への取材で分かった。(c)KYODONEWS

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