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https://jp.sputniknews.com/20220121/9997074.html
南クリル諸島でM5.2の地震
南クリル諸島でM5.2の地震
南クリル諸島付近でマグニチュード5.2の地震が発生した。ロシア科学アカデミー統一地球物理学庁サハリン支部が発表した。 2022年1月21日, Sputnik 日本
2022-01-21T11:04+0900
2022-01-21T11:04+0900
2022-01-21T11:07+0900
災害・事故・事件
地震
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地震は日本時間21日8時59分に観測された。震源地はシコタン島のマロクリリスク村の東80 キロの地点。 震源の深さは60キロ。現在のところ、津波の危険や犠牲者、建物の倒壊に関する情報は入っていない。関連ニュース
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南クリル諸島でM5.2の地震
2022年1月21日, 11:04 (更新: 2022年1月21日, 11:07)
南クリル諸島付近でマグニチュード5.2の地震が発生した。ロシア科学アカデミー統一地球物理学庁サハリン支部が発表した。
地震は日本時間21日8時59分に観測された。震源地はシコタン島のマロクリリスク村
の東80 キロの地点。 震源の深さは60キロ。
現在のところ、津波の危険や犠牲者、建物の倒壊に関する情報は入っていない。