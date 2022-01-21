登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
日本
https://jp.sputniknews.com/20220121/9997074.html
南クリル諸島でM5.2の地震
南クリル諸島でM5.2の地震
南クリル諸島付近でマグニチュード5.2の地震が発生した。ロシア科学アカデミー統一地球物理学庁サハリン支部が発表した。 2022年1月21日, Sputnik 日本
2022-01-21T11:04+0900
2022-01-21T11:07+0900
災害・事故・事件
地震
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/721/58/7215891_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_505ce42cabdd3ecba236353fce650f8d.jpg
地震は日本時間21日8時59分に観測された。震源地はシコタン島のマロクリリスク村の東80 キロの地点。 震源の深さは60キロ。現在のところ、津波の危険や犠牲者、建物の倒壊に関する情報は入っていない。関連ニュース
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/721/58/7215891_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_40608d6ce69424f9eb3fc60d757b7a8b.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
災害・事故・事件, 地震

南クリル諸島でM5.2の地震

2022年1月21日, 11:04 (更新: 2022年1月21日, 11:07)
© Depositphotos / Sudok1地震
地震 - Sputnik 日本, 1920, 21.01.2022
© Depositphotos / Sudok1
フォローする
南クリル諸島付近でマグニチュード5.2の地震が発生した。ロシア科学アカデミー統一地球物理学庁サハリン支部が発表した。
地震は日本時間21日8時59分に観測された。震源地はシコタン島のマロクリリスク村の東80 キロの地点。 震源の深さは60キロ。
現在のところ、津波の危険や犠牲者、建物の倒壊に関する情報は入っていない。
関連ニュース
宮城県沖地震、今後30年以内に70―80％の確率で発生＝地震調査委
日本政府　日本海溝・千島海溝の巨大地震で死者最大約20万人と推定
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
はじめに新しいものはじめに古いもの
loader
放送中
Заголовок открываемого материала
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала
国際
InternationalEnglish英語MundoEspañolスペイン語
欧州
DeutschlandDeutschドイツ語FranceFrançaisフランス語ΕλλάδαΕλληνικάギリシャ語ItaliaItalianoイタリア語Česká republikaČeštinaチェコ語PolskaPolskiポーランド語СрбиjаСрпскиセルビア語LatvijaLatviešuラトビア語LietuvaLietuviųリトアニア語MoldovaMoldoveneascăモルドバ語БеларусьБеларускiベラルーシ語
ザカフカズ地方
ԱրմենիաՀայերենアルメニア語АҧсныАҧсышәалаアブハジア語Хуссар ИрыстонИронауオセチア語საქართველოქართულიグルジア語AzərbaycanАzərbaycancaアゼルバイジャン語
中東
Sputnik عربيArabicアラブ語TürkiyeTürkçeトルコ語Sputnik ایرانPersianペルシア語Sputnik افغانستانDariダリ―語
中央アジア
ҚазақстанҚазақ тіліカザフ語КыргызстанКыргызчаキルギス語OʻzbekistonЎзбекчаウズベク語ТоҷикистонТоҷикӣタジク語
東および東南アジア
Việt NamTiếng Việtベトナム語日本日本語日本語中国中文中国語
南米
BrasilPortuguêsポルトガル語