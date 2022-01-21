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JAXA　新型ロケット打ち上げを再度延期へ
JAXA　新型ロケット打ち上げを再度延期へ
21日　日本の宇宙航空研究機関（JAXA）は、H3ロケットの打ち上げを再度延期すると発表した。毎日新聞が報じた。 2022年1月21日, Sputnik 日本
2022-01-21T15:48+0900
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H3ロケットは、同機構が三菱重工業と共同開発を進めるロケットで、2021年の打ち上げを目標としていた。同ロケットは「H3」の初号機で、「H2A」機の後継機。全長は63メートル、直径は5.2メートル。コスト削減で予算を50億円とし、受注を増やし、人工衛星打ち上げの国際競争力を高めることを目標にしている。H3機は新型エンジンの問題を抱えており、これが解消できないことで延期が決定された。今後の打ち上げ日程は決まっていない。関連ニュース
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JAXA　新型ロケット打ち上げを再度延期へ

2022年1月21日, 15:48
© 写真 : JAXAH3ロケット
H3ロケット - Sputnik 日本, 1920, 21.01.2022
© 写真 : JAXA
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21日　日本の宇宙航空研究機関（JAXA）は、H3ロケットの打ち上げを再度延期すると発表した。毎日新聞が報じた。
H3ロケットは、同機構が三菱重工業と共同開発を進めるロケットで、2021年の打ち上げを目標としていた。同ロケットは「H3」の初号機で、「H2A」機の後継機。全長は63メートル、直径は5.2メートル。コスト削減で予算を50億円とし、受注を増やし、人工衛星打ち上げの国際競争力を高めることを目標にしている。
宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ） - Sputnik 日本, 1920, 20.12.2021
IT・科学
日本　JAXAが13年ぶりに宇宙飛行士の募集を開始
2021年12月20日, 14:37
H3機は新型エンジンの問題を抱えており、これが解消できないことで延期が決定された。今後の打ち上げ日程は決まっていない。
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