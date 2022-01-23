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ベゾフ氏、アンチエイジング薬開発に約3400億円投資

ベゾフ氏、アンチエイジング薬開発に約3400億円投資

アマゾン（Amazon）創設者のジェフ・ベゾス氏は、アンチエイジング事業に携わるスタートアップ「Alto Labs」に30億ドル（約3410億円）を投資した。サンデー・タイムズ紙が伝えている。 2022年1月23日, Sputnik 日本

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スタートアップは細胞の健康の回復、同じく病気やケガ、障害に対する耐性の生物技術を開発する。同社科学研究所は関連研究を行い、医学研究所が医薬品開発を行う予定。これら研究所は米国のサンフランシスコとサンディエゴ、英国ケンブリッジに位置する。同社はさらに日本との協力も計画している。本プロジェクトにはノーベル賞受賞者の山中伸弥博士（人工多能性幹細胞に関する生理学賞および医学賞）、ジェニファー・ダウドナ教授（ゲノム編集法開発に対する化学賞）も参加するという。関連ニュース

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