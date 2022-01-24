登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
https://jp.sputniknews.com/20220124/10019444.html
ファッションデザイナーのティエリー・ミュグレー氏が死去
ファッションデザイナーのティエリー・ミュグレー氏が死去
世界的に有名なフランスのファッションデザイナー、ティエリー・ミュグレー氏が亡くなった。73歳だった。AFP通信が報じた。 2022年1月24日, Sputnik 日本
2022-01-24T09:31+0900
2022-01-24T09:31+0900
2022-01-24T09:34+0900
社会
フランス
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/01/18/10019415_0:0:2947:1659_1920x0_80_0_0_5d368b8b4f7be478d7ec776d375c9e41.jpg
ミュグレー氏のFacebookによると、同氏は23日に亡くなった。フランスのストラスブール出身のミュグレー氏はファッションデザイナー、カメラマンとして活用、1974年にティエリーミュグレーを設立した。近年では、ビヨンセの舞台衣装のデザインなどを作っていた。関連ニュース
フランス
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/01/18/10019415_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d00a57871fc4d12b23a7789e3d27bbe2.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
社会, フランス
ファッションデザイナーのティエリー・ミュグレー氏が死去
2022年1月24日, 09:31 (更新: 2022年1月24日, 09:34)
世界的に有名なフランスのファッションデザイナー、ティエリー・ミュグレー氏が亡くなった。73歳だった。AFP通信が報じた。
ミュグレー氏のFacebookによると、同氏は23日に亡くなった。
フランスのストラスブール出身のミュグレー氏はファッションデザイナー、カメラマンとして活用、1974年にティエリーミュグレーを設立した。近年では、ビヨンセの舞台衣装のデザインなどを作っていた。