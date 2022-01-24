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ファッションデザイナーのティエリー・ミュグレー氏が死去
ファッションデザイナーのティエリー・ミュグレー氏が死去
世界的に有名なフランスのファッションデザイナー、ティエリー・ミュグレー氏が亡くなった。73歳だった。AFP通信が報じた。 2022年1月24日, Sputnik 日本
2022-01-24T09:31+0900
2022-01-24T09:34+0900
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ミュグレー氏のFacebookによると、同氏は23日に亡くなった。フランスのストラスブール出身のミュグレー氏はファッションデザイナー、カメラマンとして活用、1974年にティエリーミュグレーを設立した。近年では、ビヨンセの舞台衣装のデザインなどを作っていた。関連ニュース
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ファッションデザイナーのティエリー・ミュグレー氏が死去

2022年1月24日, 09:31 (更新: 2022年1月24日, 09:34)
© Sputnik / Юрий АбрамочкинФранцузский дизайнер Тьерри Мюглер
Французский дизайнер Тьерри Мюглер - Sputnik 日本, 1920, 24.01.2022
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世界的に有名なフランスのファッションデザイナー、ティエリー・ミュグレー氏が亡くなった。73歳だった。AFP通信が報じた。
ミュグレー氏のFacebookによると、同氏は23日に亡くなった。
フランスのストラスブール出身のミュグレー氏はファッションデザイナー、カメラマンとして活用、1974年にティエリーミュグレーを設立した。近年では、ビヨンセの舞台衣装のデザインなどを作っていた。
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