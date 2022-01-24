新型コロナウイルス
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ブリュッセルでコロナ規制抗議デモ ボレルEU上級代表が暴力行為を非難
© AP Photo被害にあった欧州対外活動庁の建物
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ベルギー・ブリュッセルで23日、新型コロナウイルス感染拡大防止のための制限に抗議する大規模なデモが行われた。欧州連合（EU）のジョセップ・ボレル外務および安全保障政策上級代表はツイッターで、このデモで暴力行為がみられたことを非難した。
ボレル氏は「欧州対外活動庁の建物に対するものを含め、ブリュッセルでの今日のデモでの無分別な破壊行為と暴力を強く非難する」とツイートした。また、警察隊の行動に対する感謝の意を綴った。
Strongly condemn the senseless destruction and violence at the manifestation in Brussels today, including against our @eu_eeas /@EU_FPI premises.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 23, 2022
Thanks to the women and men of the @federalepolitie @policefederale for their action. #Bruxelles pic.twitter.com/YWF9lv5xMx
欧州対外行動局もまたツイッターで「今日ブリュッセルで見られた暴力行為や我々の施設への攻撃は、欧州対外行動局および欧州連合としてのあらゆる信念に対する恥ずべき侵害行為だ」と非難した。同時に、「ベルギー警察のたゆまぬ努力」に謝意を示し、「我々は表現の自由の平和な道を守り続ける」と記した。
The violence witnessed today in Brussels and the attack to our premises are a shameful violation of everyhting we stand for as EEAS and EU. We are greatful for the tireless work of @federalepolitie @policefederale and we will keep defending peaceful paths of freedom of expression https://t.co/MKFU4BoMMy— European External Action Service - EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) January 23, 2022
ベルギー紙「ル・ソワール」は地元警察の情報を引用し、デモには約5万人が参加したと伝えた。暴徒化した参加者に対し、警察は催涙ガスや放水で応酬した。70人が逮捕され、少なくとも警察官3人と参加者12人が病院へ搬送されたという。
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