登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
日本
Художественное изображение молекул ДНК - Sputnik 日本, 1920
新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
https://jp.sputniknews.com/20220124/10019864.html
ブリュッセルでコロナ規制抗議デモ　ボレルEU上級代表が暴力行為を非難
ブリュッセルでコロナ規制抗議デモ　ボレルEU上級代表が暴力行為を非難
ベルギー・ブリュッセルで23日、新型コロナウイルス感染拡大防止のための制限に抗議する大規模なデモが行われた。欧州連合（EU）のジョセップ・ボレル外務および安全保障政策上級代表はツイッターで、このデモで暴力行為がみられたことを非難した。 2022年1月24日, Sputnik 日本
2022-01-24T11:33+0900
2022-01-24T11:33+0900
社会
欧州
抗議
新型コロナウイルス
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/01/18/10020136_0:403:2918:2044_1920x0_80_0_0_134fb5a20beb4b5db5ad6aa439407511.jpg
ボレル氏は「欧州対外活動庁の建物に対するものを含め、ブリュッセルでの今日のデモでの無分別な破壊行為と暴力を強く非難する」とツイートした。また、警察隊の行動に対する感謝の意を綴った。欧州対外行動局もまたツイッターで「今日ブリュッセルで見られた暴力行為や我々の施設への攻撃は、欧州対外行動局および欧州連合としてのあらゆる信念に対する恥ずべき侵害行為だ」と非難した。同時に、「ベルギー警察のたゆまぬ努力」に謝意を示し、「我々は表現の自由の平和な道を守り続ける」と記した。ベルギー紙「ル・ソワール」は地元警察の情報を引用し、デモには約5万人が参加したと伝えた。暴徒化した参加者に対し、警察は催涙ガスや放水で応酬した。70人が逮捕され、少なくとも警察官3人と参加者12人が病院へ搬送されたという。関連ニュース
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/01/18/10020136_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_115e3891ff760f39e87cfd31521ede00.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
社会, 欧州, 抗議

ブリュッセルでコロナ規制抗議デモ　ボレルEU上級代表が暴力行為を非難

2022年1月24日, 11:33
© AP Photo被害にあった欧州対外活動庁の建物
被害にあった欧州対外活動庁の建物 - Sputnik 日本, 1920, 24.01.2022
© AP Photo
フォローする
ベルギー・ブリュッセルで23日、新型コロナウイルス感染拡大防止のための制限に抗議する大規模なデモが行われた。欧州連合（EU）のジョセップ・ボレル外務および安全保障政策上級代表はツイッターで、このデモで暴力行為がみられたことを非難した。
ボレル氏は「欧州対外活動庁の建物に対するものを含め、ブリュッセルでの今日のデモでの無分別な破壊行為と暴力を強く非難する」とツイートした。また、警察隊の行動に対する感謝の意を綴った。
欧州対外行動局もまたツイッターで「今日ブリュッセルで見られた暴力行為や我々の施設への攻撃は、欧州対外行動局および欧州連合としてのあらゆる信念に対する恥ずべき侵害行為だ」と非難した。同時に、「ベルギー警察のたゆまぬ努力」に謝意を示し、「我々は表現の自由の平和な道を守り続ける」と記した。
ベルギー紙「ル・ソワール」は地元警察の情報を引用し、デモには約5万人が参加したと伝えた。暴徒化した参加者に対し、警察は催涙ガスや放水で応酬した。70人が逮捕され、少なくとも警察官3人と参加者12人が病院へ搬送されたという。
関連ニュース
フランス　ワクチン接種パスポート新法が発効
通行証取得のため感染　チェコ女性歌手が故意にコロナ感染し死亡
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
はじめに新しいものはじめに古いもの
loader
放送中
Заголовок открываемого материала
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала
国際
InternationalEnglish英語MundoEspañolスペイン語
欧州
DeutschlandDeutschドイツ語FranceFrançaisフランス語ΕλλάδαΕλληνικάギリシャ語ItaliaItalianoイタリア語Česká republikaČeštinaチェコ語PolskaPolskiポーランド語СрбиjаСрпскиセルビア語LatvijaLatviešuラトビア語LietuvaLietuviųリトアニア語MoldovaMoldoveneascăモルドバ語БеларусьБеларускiベラルーシ語
ザカフカズ地方
ԱրմենիաՀայերենアルメニア語АҧсныАҧсышәалаアブハジア語Хуссар ИрыстонИронауオセチア語საქართველოქართულიグルジア語AzərbaycanАzərbaycancaアゼルバイジャン語
中東
Sputnik عربيArabicアラブ語TürkiyeTürkçeトルコ語Sputnik ایرانPersianペルシア語Sputnik افغانستانDariダリ―語
中央アジア
ҚазақстанҚазақ тіліカザフ語КыргызстанКыргызчаキルギス語OʻzbekistonЎзбекчаウズベク語ТоҷикистонТоҷикӣタジク語
東および東南アジア
Việt NamTiếng Việtベトナム語日本日本語日本語中国中文中国語
南米
BrasilPortuguêsポルトガル語