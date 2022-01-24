https://jp.sputniknews.com/20220124/10019864.html

ブリュッセルでコロナ規制抗議デモ ボレルEU上級代表が暴力行為を非難

ブリュッセルでコロナ規制抗議デモ ボレルEU上級代表が暴力行為を非難

ベルギー・ブリュッセルで23日、新型コロナウイルス感染拡大防止のための制限に抗議する大規模なデモが行われた。欧州連合（EU）のジョセップ・ボレル外務および安全保障政策上級代表はツイッターで、このデモで暴力行為がみられたことを非難した。 2022年1月24日, Sputnik 日本

2022-01-24T11:33+0900

2022-01-24T11:33+0900

2022-01-24T11:33+0900

社会

欧州

抗議

新型コロナウイルス

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/01/18/10020136_0:403:2918:2044_1920x0_80_0_0_134fb5a20beb4b5db5ad6aa439407511.jpg

ボレル氏は「欧州対外活動庁の建物に対するものを含め、ブリュッセルでの今日のデモでの無分別な破壊行為と暴力を強く非難する」とツイートした。また、警察隊の行動に対する感謝の意を綴った。欧州対外行動局もまたツイッターで「今日ブリュッセルで見られた暴力行為や我々の施設への攻撃は、欧州対外行動局および欧州連合としてのあらゆる信念に対する恥ずべき侵害行為だ」と非難した。同時に、「ベルギー警察のたゆまぬ努力」に謝意を示し、「我々は表現の自由の平和な道を守り続ける」と記した。ベルギー紙「ル・ソワール」は地元警察の情報を引用し、デモには約5万人が参加したと伝えた。暴徒化した参加者に対し、警察は催涙ガスや放水で応酬した。70人が逮捕され、少なくとも警察官3人と参加者12人が病院へ搬送されたという。関連ニュース

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

社会, 欧州, 抗議