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米国務省、在ウクライナ大使館職員の家族に国外退避命令
米国務省、在ウクライナ大使館職員の家族に国外退避命令
米国務省は、ウクライナ・キエフにある在ウクライナ大使館職員の家族に国外退避を命じ、大使館職員の一部にも退避を許可した。23日、同省が声明を発表した。 2022年1月24日, Sputnik 日本
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米国務省は「緊急を要する業務に就いていない在ウクライナ大使館職員には自主的な出国を許可した。同時に、大使館職員の家族には国外退避を命じた」と発表した。同省によると、大使館は通常通り業務を続ける。同省は「我々は、ウクライナの主権と領土保全へのコミットメントについて引き続き再確認を行う。在ウクライナ大使館は、こうした非常時でもウクライナを支援するため、中断することなく運営を続ける」と強調した。関連ニュース
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米国務省、在ウクライナ大使館職員の家族に国外退避命令

2022年1月24日, 12:34
© AFP 2021 / Sergei Supinskyウクライナ・キエフ
ウクライナ・キエフ - Sputnik 日本, 1920, 24.01.2022
© AFP 2021 / Sergei Supinsky
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米国務省は、ウクライナ・キエフにある在ウクライナ大使館職員の家族に国外退避を命じ、大使館職員の一部にも退避を許可した。23日、同省が声明を発表した。
米国務省は「緊急を要する業務に就いていない在ウクライナ大使館職員には自主的な出国を許可した。同時に、大使館職員の家族には国外退避を命じた」と発表した
同省によると、大使館は通常通り業務を続ける。
同省は「我々は、ウクライナの主権と領土保全へのコミットメントについて引き続き再確認を行う。在ウクライナ大使館は、こうした非常時でもウクライナを支援するため、中断することなく運営を続ける」と強調した。
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