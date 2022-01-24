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東芝 大分市の半導体工場を操業停止 地震の影響で
東芝 大分市の半導体工場を操業停止 地震の影響で
日本の電機メーカー「東芝」の半導体製造子会社「東芝デバイス＆ストレージ」は24日、九州地方で22日発生した震度5強の地震の影響で、大分県大分市にある工場の操業を停止したと発表した。共同通信が報じた。 2022年1月24日, Sputnik 日本
2022-01-24T19:50+0900
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発表によると、操業を停止したのは同社傘下の「ジャパンセミコンダクター大分事業所」。地震により生産装置が破損したことが原因だという。工場では地震発生直後から生産を停止し、現在、被害の詳細を調べている。なお、建物や電気・水道などへの被害は確認されていない。同社は再開時期について「決定次第、速やかにお知らせする」としている。関連記事大分県と宮崎県で震度5強の地震
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東芝 大分市の半導体工場を操業停止 地震の影響で
日本の電機メーカー「東芝」の半導体製造子会社「東芝デバイス＆ストレージ」は24日、九州地方で22日発生した震度5強の地震の影響で、大分県大分市にある工場の操業を停止したと発表した。共同通信が報じた。
発表によると、操業を停止したのは同社傘下の「ジャパンセミコンダクター大分事業所」。地震により生産装置が破損した
ことが原因だという。
工場では地震発生直後から生産を停止し、現在、被害の詳細を調べている。なお、建物や電気・水道などへの被害は確認されていない。
同社は再開時期について「決定次第、速やかにお知らせする」としている。