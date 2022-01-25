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新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
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韓国　新規感染者の半分以上がオミクロン株
韓国　新規感染者の半分以上がオミクロン株
韓国の疾病管理庁（KDCA）は同国で1月の新型コロナウイルスの新規感染者の50.3％がオミクロン株によるものだったことを明らかにした。 2022年1月25日, Sputnik 日本
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新型コロナウイルスの新たな変異種
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KDCAによれば、オミクロン株感染による死亡率は0.16％で、0.8％だったデルタ株と比較して、その5分の1となっている。韓国ではここ数週間、オミクロン株の感染拡大を背景に新規感染者数が増加している。聯合通信の報道によれば、1月24日21時の時点で新規感染者数は7437人。韓国政府は国民に対してブースター接種を積極的に呼びかけている。関連ニュース
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韓国, 新型コロナウイルスの新たな変異種

韓国　新規感染者の半分以上がオミクロン株

2022年1月25日, 03:44
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韓国の疾病管理庁（KDCA）は同国で1月の新型コロナウイルスの新規感染者の50.3％がオミクロン株によるものだったことを明らかにした。
KDCAによれば、オミクロン株感染による死亡率は0.16％で、0.8％だったデルタ株と比較して、その5分の1となっている。
韓国ではここ数週間、オミクロン株の感染拡大を背景に新規感染者数が増加している。聯合通信の報道によれば、1月24日21時の時点で新規感染者数は7437人。
韓国政府は国民に対してブースター接種を積極的に呼びかけている。
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