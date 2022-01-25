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https://jp.sputniknews.com/20220125/10027521.html
トンガの火山噴火 被災地の様子が明らかに
トンガの火山噴火 被災地の様子が明らかに
トンガ沖での海底火山の大規模噴火から約1週間が経過した。現地で撮影された写真から、その被災状況が徐々に明らかになってきた。 2022年1月25日, Sputnik 日本
2022-01-25T17:45+0900
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マルチメディア
写真
津波
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写真からは、首都ヌクアロファのあるトンガタプ島をはじめ、複数の島で大きな被害を受けたことが確認できる。海底火山の噴火は今月15日に発生。太平洋沿岸の広い地域では津波が観測された。また米航空宇宙局（NASA）の研究で、この火山噴火の威力は広島に投下された原爆667発分に相当することが明らかになった。
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фото, マルチメディア, 写真, 津波
トンガの火山噴火 被災地の様子が明らかに
トンガ沖での海底火山の大規模噴火から約1週間が経過した。現地で撮影された写真から、その被災状況が徐々に明らかになってきた。
写真からは、首都ヌクアロファのあるトンガタプ島をはじめ、複数の島で大きな被害を受けたことが確認できる。
海底火山の噴火は今月15日に発生。太平洋沿岸の広い地域では津波
が観測された。また米航空宇宙局（NASA）の研究で、この火山噴火の威力は広島に投下された原爆667発分
に相当することが明らかになった。
建物に積もった火山灰を下す男性（ノムカ島、17日）
噴火と津波の被害を受けた建物の内部（ノムカ島、17日）
噴火と津波の被害を受けた沿岸部（トンガタプ島、16日）
噴火と津波の被害を受けた建物（トゥングア島、18日）
噴火と津波の被害を受けた建物の前に立つ作業員ら（トゥングア島、18日）
噴火と津波の被害を受けた船舶と建物（トンガタプ島、16日）