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https://jp.sputniknews.com/20220126/10031871.html
韓国国会議長が北京五輪開幕式に列席へ
韓国国会議長が北京五輪開幕式に列席へ
韓国国会はパク・ピョンソク議長が北京五輪の開幕式に出席すると発表した。パク議長は2月3日から6日まで全国人民代表大会の栗戦書常務委員長の招きで北京を訪問する。 2022年1月26日, Sputnik 日本
2022-01-26T07:33+0900
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全人民は「パク・ピョンソク国会議長と栗戦書常務委員長は、今年外交樹立30周年を迎える両国の議会間の交流の活性化を話し合う」と発表した。パク韓国国会議長は習近平国家主席の催す晩餐会にも出席する。韓国は北京五輪にスポーツ選手63人、役人61人を派遣する。 NHKによれば、韓国は同日、ファン・ヒ（黄煕）文化体育観光相の派遣を発表していた。文在寅大統領は米国が政府関係者の派遣を見送ったことから、同じく出席を見送っている。北京冬季五輪は2022年2月4日から20日まで、パラリンピックは3月4日から13日まで開催される予定。関連ニュース
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韓国国会議長が北京五輪開幕式に列席へ
韓国国会はパク・ピョンソク議長が北京五輪の開幕式に出席すると発表した。パク議長は2月3日から6日まで全国人民代表大会の栗戦書常務委員長の招きで北京を訪問する。
全人民は「パク・ピョンソク国会議長と栗戦書常務委員長は、今年外交樹立30周年を迎える両国の議会間の交流の活性化を話し合う」と発表した。パク韓国国会議長は習近平国家主席の催す晩餐会にも出席する。
韓国は北京五輪にスポーツ選手63人、役人61人を派遣する。
NHKによれば、韓国は同日、ファン・ヒ（黄煕）文化体育観光相の派遣を発表していた。文在寅大統領は米国が政府関係者の派遣を見送ったことから、同じく出席を見送っている。
北京冬季五輪は2022年2月4日から20日まで、パラリンピックは3月4日から13日まで開催される予定。