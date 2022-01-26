登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
日本
https://jp.sputniknews.com/20220126/10031871.html
韓国国会議長が北京五輪開幕式に列席へ
韓国国会議長が北京五輪開幕式に列席へ
韓国国会はパク・ピョンソク議長が北京五輪の開幕式に出席すると発表した。パク議長は2月3日から6日まで全国人民代表大会の栗戦書常務委員長の招きで北京を訪問する。 2022年1月26日, Sputnik 日本
2022-01-26T07:33+0900
2022-01-26T07:33+0900
中国
韓国
五輪
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/01/1a/10031525_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_020a76ab28b659a86439da3e0d4b6f33.jpg
全人民は「パク・ピョンソク国会議長と栗戦書常務委員長は、今年外交樹立30周年を迎える両国の議会間の交流の活性化を話し合う」と発表した。パク韓国国会議長は習近平国家主席の催す晩餐会にも出席する。韓国は北京五輪にスポーツ選手63人、役人61人を派遣する。 NHKによれば、韓国は同日、ファン・ヒ（黄煕）文化体育観光相の派遣を発表していた。文在寅大統領は米国が政府関係者の派遣を見送ったことから、同じく出席を見送っている。北京冬季五輪は2022年2月4日から20日まで、パラリンピックは3月4日から13日まで開催される予定。関連ニュース
中国
韓国
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/01/1a/10031525_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5cbc1bc8c3dc314d67783941effaffc1.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
中国, 韓国, 五輪

韓国国会議長が北京五輪開幕式に列席へ

2022年1月26日, 07:33
© Sputnik / Анна Раткогло / フォトバンクに移行Олимпийские объекты зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине
Олимпийские объекты зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине - Sputnik 日本, 1920, 26.01.2022
© Sputnik / Анна Раткогло
/
フォトバンクに移行
フォローする
韓国国会はパク・ピョンソク議長が北京五輪の開幕式に出席すると発表した。パク議長は2月3日から6日まで全国人民代表大会の栗戦書常務委員長の招きで北京を訪問する。
全人民は「パク・ピョンソク国会議長と栗戦書常務委員長は、今年外交樹立30周年を迎える両国の議会間の交流の活性化を話し合う」と発表した。パク韓国国会議長は習近平国家主席の催す晩餐会にも出席する。

韓国は北京五輪にスポーツ選手63人、役人61人を派遣する。

NHKによれば、韓国は同日、ファン・ヒ（黄煕）文化体育観光相の派遣を発表していた。文在寅大統領は米国が政府関係者の派遣を見送ったことから、同じく出席を見送っている。
北京冬季五輪は2022年2月4日から20日まで、パラリンピックは3月4日から13日まで開催される予定。
関連ニュース
ロシア男子フィギュア五輪代表　コリヤダに代わってセメネンコが出場
北京　五輪開催中のドローン、気球の使用を禁止へ
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
はじめに新しいものはじめに古いもの
loader
放送中
Заголовок открываемого материала
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала
国際
InternationalEnglish英語MundoEspañolスペイン語
欧州
DeutschlandDeutschドイツ語FranceFrançaisフランス語ΕλλάδαΕλληνικάギリシャ語ItaliaItalianoイタリア語Česká republikaČeštinaチェコ語PolskaPolskiポーランド語СрбиjаСрпскиセルビア語LatvijaLatviešuラトビア語LietuvaLietuviųリトアニア語MoldovaMoldoveneascăモルドバ語БеларусьБеларускiベラルーシ語
ザカフカズ地方
ԱրմենիաՀայերենアルメニア語АҧсныАҧсышәалаアブハジア語Хуссар ИрыстонИронауオセチア語საქართველოქართულიグルジア語AzərbaycanАzərbaycancaアゼルバイジャン語
中東
Sputnik عربيArabicアラブ語TürkiyeTürkçeトルコ語Sputnik ایرانPersianペルシア語Sputnik افغانستانDariダリ―語
中央アジア
ҚазақстанҚазақ тіліカザフ語КыргызстанКыргызчаキルギス語OʻzbekistonЎзбекчаウズベク語ТоҷикистонТоҷикӣタジク語
東および東南アジア
Việt NamTiếng Việtベトナム語日本日本語日本語中国中文中国語
南米
BrasilPortuguêsポルトガル語