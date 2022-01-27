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過去120年間、最も長く続いた干支は？
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中国では2月1日、旧暦で新年を迎え、十二支の3番目にあたる寅年となる。旧暦は現在の暦（グレゴリオ暦）より約11日短いため、今年の寅年の期間は355日。スプートニクでは今回、過去120年で最も長く続いた十二支はどれなのかまとめた。 2022年1月27日, Sputnik 日本
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過去120年間、最も長く続いた干支は？

2022年1月27日, 17:44
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中国では2月1日、旧暦で新年を迎え、十二支の3番目にあたる寅年となる。旧暦は現在の暦（グレゴリオ暦）より約11日短いため、今年の寅年の期間は355日。スプートニクでは今回、過去120年で最も長く続いた十二支はどれなのかまとめた。
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