https://jp.sputniknews.com/20220127/120-10041881.html
過去120年間、最も長く続いた干支は？
過去120年間、最も長く続いた干支は？
中国では2月1日、旧暦で新年を迎え、十二支の3番目にあたる寅年となる。旧暦は現在の暦（グレゴリオ暦）より約11日短いため、今年の寅年の期間は355日。スプートニクでは今回、過去120年で最も長く続いた十二支はどれなのかまとめた。 2022年1月27日, Sputnik 日本
2022-01-27T17:44+0900
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2022
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過去120年間、最も長く続いた干支は？
中国では2月1日、旧暦で新年を迎え、十二支の3番目にあたる寅年となる。旧暦は現在の暦（グレゴリオ暦）より約11日短いため、今年の寅年の期間は355日。スプートニクでは今回、過去120年で最も長く続いた十二支はどれなのかまとめた。