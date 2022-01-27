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北京五輪 中国到着の関係者15人からコロナ感染確認 過去24時間に

北京五輪 中国到着の関係者15人からコロナ感染確認 過去24時間に

北京冬季五輪の大会組織委員会は、オリンピックのため中国に到着した大会関係者から、過去24時間に新型コロナウイルスの感染者が新たに15人確認されたと発表した。 2022年1月27日, Sputnik 日本

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新型コロナウイルス

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26日、北京オリンピックのために計351人が中国に到着した。そのうち14人が選手及びチーム関係者。空港でのPCR検査で、15人の感染が確認された（選手及びチーム関係者に感染者はいなかった）。また、外部との接触を遮断した「バブル」内で過去24時間に8人の感染が確認された。全員、選手者や関係者ではないという。海外選手団が選手村への入村を始めた1月23日以来、空港と「バブル」内で57人の感染が確認された。そのうち2人が選手及びチーム関係者。関連ニュース

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