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新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
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北京五輪　中国到着の関係者15人からコロナ感染確認　過去24時間に
北京五輪　中国到着の関係者15人からコロナ感染確認　過去24時間に
北京冬季五輪の大会組織委員会は、オリンピックのため中国に到着した大会関係者から、過去24時間に新型コロナウイルスの感染者が新たに15人確認されたと発表した。 2022年1月27日, Sputnik 日本
2022-01-27T14:30+0900
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26日、北京オリンピックのために計351人が中国に到着した。そのうち14人が選手及びチーム関係者。空港でのPCR検査で、15人の感染が確認された（選手及びチーム関係者に感染者はいなかった）。また、外部との接触を遮断した「バブル」内で過去24時間に8人の感染が確認された。全員、選手者や関係者ではないという。海外選手団が選手村への入村を始めた1月23日以来、空港と「バブル」内で57人の感染が確認された。そのうち2人が選手及びチーム関係者。関連ニュース
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北京五輪　中国到着の関係者15人からコロナ感染確認　過去24時間に

2022年1月27日, 14:30
© Sputnik / Анна Раткогло / フォトバンクに移行Олимпийские объекты зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине
Олимпийские объекты зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине - Sputnik 日本, 1920, 27.01.2022
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北京冬季五輪の大会組織委員会は、オリンピックのため中国に到着した大会関係者から、過去24時間に新型コロナウイルスの感染者が新たに15人確認されたと発表した。
26日、北京オリンピックのために計351人が中国に到着した。そのうち14人が選手及びチーム関係者。空港でのPCR検査で、15人の感染が確認された（選手及びチーム関係者に感染者はいなかった）。
Подготовка к проведению Олимпиады в Пекине, Китай - Sputnik 日本, 1920, 26.01.2022
ソーシャルディスタンスの北京五輪でもコンドームを配布
昨日, 09:12
また、外部との接触を遮断した「バブル」内で過去24時間に8人の感染が確認された。全員、選手者や関係者ではないという。
海外選手団が選手村への入村を始めた1月23日以来、空港と「バブル」内で57人の感染が確認された。そのうち2人が選手及びチーム関係者。
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