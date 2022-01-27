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新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
https://jp.sputniknews.com/20220127/1524-10041097.html
北京五輪 中国到着の関係者15人からコロナ感染確認 過去24時間に
北京五輪 中国到着の関係者15人からコロナ感染確認 過去24時間に
北京冬季五輪の大会組織委員会は、オリンピックのため中国に到着した大会関係者から、過去24時間に新型コロナウイルスの感染者が新たに15人確認されたと発表した。 2022年1月27日, Sputnik 日本
2022-01-27T14:30+0900
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新型コロナウイルス
五輪
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26日、北京オリンピックのために計351人が中国に到着した。そのうち14人が選手及びチーム関係者。空港でのPCR検査で、15人の感染が確認された（選手及びチーム関係者に感染者はいなかった）。また、外部との接触を遮断した「バブル」内で過去24時間に8人の感染が確認された。全員、選手者や関係者ではないという。海外選手団が選手村への入村を始めた1月23日以来、空港と「バブル」内で57人の感染が確認された。そのうち2人が選手及びチーム関係者。関連ニュース
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五輪
北京五輪 中国到着の関係者15人からコロナ感染確認 過去24時間に
北京冬季五輪の大会組織委員会は、オリンピックのため中国に到着した大会関係者から、過去24時間に新型コロナウイルスの感染者が新たに15人確認されたと発表した。
26日、北京オリンピックのために計351人が中国に到着した。そのうち14人が選手及びチーム関係者。空港でのPCR検査で、15人の感染が確認された（選手及びチーム関係者に感染者はいなかった）。
また、外部との接触を遮断した「バブル」内で過去24時間に8人の感染が確認された。全員、選手者や関係者ではないという。
海外選手団が選手村への入村を始めた1月23日以来、空港と「バブル」内で57人の感染が確認された。そのうち2人が選手及びチーム関係者。