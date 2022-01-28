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タジキスタンとキルギスの国境間で警備員らが銃撃開始
タジキスタンとキルギスの国境間で警備員らが銃撃開始
タジキスタンとキルギスの国境で国境警備員らが銃撃を開始した。スプートニクのタジキスタン語課が報じた。 2022年1月28日, Sputnik 日本
2022-01-28T00:48+0900
2022-01-28T01:04+0900
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これより前にキルギスもタジキスタンとの国境で銃撃が開始されたと報じていた。キルギスは、銃撃の原因を作ったのはタジキスタン側にあり、自国のバトケン地区トルトーコチョを通り、キルギスのバトケン市とイスファナ市を結ぶ道路の区画をタジキスタン側が一方的に封鎖したと主張している。現場には両国の高官らが駆け付け、事態の収拾を図っている。日本時間28日0時48分の時点で、タジキスタン側から銃撃が停止されたと報じられた。この銃撃でタジキスタン側の軍人3人が負傷した。
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キルギス, タジキスタン, 災害・事故・事件

タジキスタンとキルギスの国境間で警備員らが銃撃開始

2022年1月28日, 00:48 (更新: 2022年1月28日, 01:04)
© 写真 : Press Service of the Department of Internal Affairs of Batken oblastキルギスの軍人　国境
キルギスの軍人　国境 - Sputnik 日本, 1920, 28.01.2022
© 写真 : Press Service of the Department of Internal Affairs of Batken oblast
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タジキスタンとキルギスの国境で国境警備員らが銃撃を開始した。スプートニクのタジキスタン語課が報じた。
これより前にキルギスもタジキスタンとの国境で銃撃が開始されたと報じていた。キルギスは、銃撃の原因を作ったのはタジキスタン側にあり、自国のバトケン地区トルトーコチョを通り、キルギスのバトケン市とイスファナ市を結ぶ道路の区画をタジキスタン側が一方的に封鎖したと主張している。現場には両国の高官らが駆け付け、事態の収拾を図っている。
日本時間28日0時48分の時点で、タジキスタン側から銃撃が停止されたと報じられた。この銃撃でタジキスタン側の軍人3人が負傷した。
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