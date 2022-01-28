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今週のベストショット　1月22日―1月28日
今週のベストショット　1月22日―1月28日
スプートニク日本は、世界の通信社の特派員がこの一週間で配信した最も興味深くホットな写真の数々を皆さんに御紹介します。 2022年1月28日, Sputnik 日本
2022-01-28T18:31+0900
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今週のベストショット　1月22日―1月28日

2022年1月28日, 18:31
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スプートニク日本は、世界の通信社の特派員がこの一週間で配信した最も興味深くホットな写真の数々を皆さんに御紹介します。
© REUTERS / Alkis Konstantinidis

雪が積もったパルテノン神殿（ギリシャ・アテネ、24日）

雪が積もったパルテノン神殿（ギリシャ・アテネ、24日） - Sputnik 日本
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© REUTERS / Alkis Konstantinidis

雪が積もったパルテノン神殿（ギリシャ・アテネ、24日）

© REUTERS / Kim Hong-Ji

政府の新型コロナウイルス対策に抗議するため、国会周辺で頭を丸める経営者ら（韓国・ソウル、25日）

政府の新型コロナウイルス対策に抗議するため、国会周辺で頭を丸める経営者ら（韓国・ソウル、25日） - Sputnik 日本
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© REUTERS / Kim Hong-Ji

政府の新型コロナウイルス対策に抗議するため、国会周辺で頭を丸める経営者ら（韓国・ソウル、25日）

© AFP 2021 / Sajjad Qayyum

ニーラム渓谷で負傷し、野生生物保護局に救助されたヒョウ（カシミール地方、22日）

ニーラム渓谷で負傷し、野生生物保護局に救助されたヒョウ（カシミール地方、22日） - Sputnik 日本
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© AFP 2021 / Sajjad Qayyum

ニーラム渓谷で負傷し、野生生物保護局に救助されたヒョウ（カシミール地方、22日）

© AP Photo / Mahesh Kumar A

共和国記念日の祝典で、更新前に写真撮影をする鉄道防護部隊の隊員ら（インド・ハイデラバード、26日）

共和国記念日の祝典で、更新前に写真撮影をする鉄道防護部隊の隊員ら（インド・ハイデラバード、26日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Mahesh Kumar A

共和国記念日の祝典で、更新前に写真撮影をする鉄道防護部隊の隊員ら（インド・ハイデラバード、26日）

© AP Photo / Pau de la Calle

沖合で沿岸警備隊に救助される移民ら（イタリア・ランペドゥーザ島、25日）

沖合で沿岸警備隊に救助される移民ら（イタリア・ランペドゥーザ島、25日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Pau de la Calle

沖合で沿岸警備隊に救助される移民ら（イタリア・ランペドゥーザ島、25日）

© AFP 2021 / Rijasolo

豪雨により倒壊した駐車場で、行方不明者の捜索活動にあたる消防隊員ら（マダガスカル・アンタナナリボ、24日）

豪雨により倒壊した駐車場で、行方不明者の捜索活動にあたる消防隊員ら（マダガスカル・アンタナナリボ、24日） - Sputnik 日本
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© AFP 2021 / Rijasolo

豪雨により倒壊した駐車場で、行方不明者の捜索活動にあたる消防隊員ら（マダガスカル・アンタナナリボ、24日）

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert

新型コロナウイルス対策へ抗議するデモの最中、道路に座り込む男性（ベルギー・ブリュッセル、23日）

新型コロナウイルス対策へ抗議するデモの最中、道路に座り込む男性（ベルギー・ブリュッセル、23日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert

新型コロナウイルス対策へ抗議するデモの最中、道路に座り込む男性（ベルギー・ブリュッセル、23日）

© AFP 2021 / Yasin Akgul

雪の上を滑って遊ぶ子どもたち（トルコ・イスタンブール）

雪の上を滑って遊ぶ子どもたち（トルコ・イスタンブール） - Sputnik 日本
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© AFP 2021 / Yasin Akgul

雪の上を滑って遊ぶ子どもたち（トルコ・イスタンブール）

© AFP 2021 / Radio Télévision du Burkina (RTB)

国営放送で、カボレ大統領を退任させたと声明を出す軍の将校ら（ブルキナファソ、24日）

国営放送で、カボレ大統領を退任させたと声明を出す軍の将校ら（ブルキナファソ、24日） - Sputnik 日本
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© AFP 2021 / Radio Télévision du Burkina (RTB)

国営放送で、カボレ大統領を退任させたと声明を出す軍の将校ら（ブルキナファソ、24日）

© REUTERS / Stephane Mahe

畑の上に昇る朝日（フランス・ル・ペルラン、24日）

畑の上に昇る朝日（フランス・ル・ペルラン、24日） - Sputnik 日本
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© REUTERS / Stephane Mahe

畑の上に昇る朝日（フランス・ル・ペルラン、24日）

© AP Photo / Alessandra Tarantino

パウロ6世ホールでの一般謁見に参加した新婚夫婦（バチカン、26日）

パウロ6世ホールでの一般謁見に参加した新婚夫婦（バチカン、26日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Alessandra Tarantino

パウロ6世ホールでの一般謁見に参加した新婚夫婦（バチカン、26日）

© AFP 2021 / Javed Tanveer

洪水に見舞われた道を自転車で走る少年ら（アフガニスタン・カンダハール、23日）

洪水に見舞われた道を自転車で走る少年ら（アフガニスタン・カンダハール、23日） - Sputnik 日本
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© AFP 2021 / Javed Tanveer

洪水に見舞われた道を自転車で走る少年ら（アフガニスタン・カンダハール、23日）

© REUTERS / Athit Perawongmetha

チャイナタウンで、旧正月を前にチャイナ服を着て踊る少女ら（タイ・バンコク、27日）

チャイナタウンで、旧正月を前にチャイナ服を着て踊る少女ら（タイ・バンコク、27日） - Sputnik 日本
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© REUTERS / Athit Perawongmetha

チャイナタウンで、旧正月を前にチャイナ服を着て踊る少女ら（タイ・バンコク、27日）

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