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米国 韓国空軍に「F-35A」40機、納品完了
米国 韓国空軍に「F-35A」40機、納品完了
韓国空軍は、米国から購入した第5世代戦闘機「F-35A」40機の配備を完了した。KBSテレビが報じた。 2022年1月28日, Sputnik 日本
2022-01-28T16:23+0900
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2022-01-28T16:24+0900
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軍事関係者によると、今週、最終納品の4機が到着。忠清北道清州市の飛行場で受渡しが行われた。当初計画では納品は昨年内に完了する予定だったが、新型コロナ感染の影響で遅れが生じた。2020年、ロッキード・マーティン社および外国に米軍に第5世代戦闘機「F-35」123機を納品。当初の目標は年間141機だったが、新型コロナの影響で達成できなかった。関連ニュース
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米国 韓国空軍に「F-35A」40機、納品完了
2022年1月28日, 16:23 (更新: 2022年1月28日, 16:24)
韓国空軍は、米国から購入した第5世代戦闘機「F-35A」40機の配備を完了した。KBSテレビが報じた。
軍事関係者によると、今週、最終納品の4機が到着。忠清北道清州市の飛行場で受渡しが行われた。
当初計画では納品は昨年内に完了する予定だったが、新型コロナ感染の影響で遅れが生じた。
2020年、ロッキード・マーティン社および外国に米軍に第5世代戦闘機「F-35」123機を納品。当初の目標は年間141機だったが、新型コロナの影響で達成できなかった。