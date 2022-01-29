登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
日本
Художественное изображение молекул ДНК - Sputnik 日本, 1920
新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
https://jp.sputniknews.com/20220129/10055115.html
北京五輪　28日に現地入りした選手や関係者のうち36人がコロナ感染判明
北京五輪　28日に現地入りした選手や関係者のうち36人がコロナ感染判明
北京冬季五輪の大会組織委員会は、オリンピックのため中国に到着した選手及び大会関係者から、新型コロナウイルスの感染者が新たに36人確認されたと発表した。 2022年1月29日, Sputnik 日本
2022-01-29T13:03+0900
2022-01-29T13:05+0900
新型コロナウイルス
国際
中国
五輪
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/01/1a/10031554_0:169:3043:1880_1920x0_80_0_0_3f7e5e5039124281290a18119416bb9b.jpg
28日、選手や関係者など計1418人が中国に到着した。PCR検査の結果、29人の感染が確認された。このうち19人が選手及びチーム関係者、10人が利害関係者。また、これ以前に到着した人の間でさらに利害関係者7人が陽性反応となっていた。国際オリンピック委員会（IOC）の医療専門家グループの座長を務めるブライアン・マクロスキー氏は、現地入りする人の数が増えるにつれ、陽性者の数も増えるとみなしている。IOCは北京冬季五輪の開催期間中に、五輪関係者と外部の接触を断つ「バブル」内での新型コロナウイルス感染を完全に排除することは目標としておらず、地元住民への感染を排除することがより重要だと発表している。関連ニュース
https://jp.sputniknews.com/20220127/10044357.html
中国
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/01/1a/10031554_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_afef751ec932ab851fa47c4c696e524b.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
国際, 中国, 五輪

北京五輪　28日に現地入りした選手や関係者のうち36人がコロナ感染判明

2022年1月29日, 13:03 (更新: 2022年1月29日, 13:05)
© Sputnik / Анна Раткогло / フォトバンクに移行Олимпийские объекты зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине
Олимпийские объекты зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине - Sputnik 日本, 1920, 29.01.2022
© Sputnik / Анна Раткогло
/
フォトバンクに移行
フォローする
北京冬季五輪の大会組織委員会は、オリンピックのため中国に到着した選手及び大会関係者から、新型コロナウイルスの感染者が新たに36人確認されたと発表した。
28日、選手や関係者など計1418人が中国に到着した。PCR検査の結果、29人の感染が確認された。このうち19人が選手及びチーム関係者、10人が利害関係者。また、これ以前に到着した人の間でさらに利害関係者7人が陽性反応となっていた。
Отсчет времени до старта Олимпийских игр в Пекине - Sputnik 日本, 1920, 27.01.2022
スノーボード・ロシア代表チームのコーチ、北京五輪の状況を刑務所にたとえる
1月27日, 20:56
国際オリンピック委員会（IOC）の医療専門家グループの座長を務めるブライアン・マクロスキー氏は、現地入りする人の数が増えるにつれ、陽性者の数も増えるとみなしている。
IOCは北京冬季五輪の開催期間中に、五輪関係者と外部の接触を断つ「バブル」内での新型コロナウイルス感染を完全に排除することは目標としておらず、地元住民への感染を排除することがより重要だと発表している
関連ニュース
グテーレス国連事務総長、オリンピック停戦の遵守を呼びかけ
北京五輪開会式、プーチン大統領など25の国の国家元首など出席へ
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
はじめに新しいものはじめに古いもの
loader
放送中
Заголовок открываемого материала
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала
国際
InternationalEnglish英語MundoEspañolスペイン語
欧州
DeutschlandDeutschドイツ語FranceFrançaisフランス語ΕλλάδαΕλληνικάギリシャ語ItaliaItalianoイタリア語Česká republikaČeštinaチェコ語PolskaPolskiポーランド語СрбиjаСрпскиセルビア語LatvijaLatviešuラトビア語LietuvaLietuviųリトアニア語MoldovaMoldoveneascăモルドバ語БеларусьБеларускiベラルーシ語
ザカフカズ地方
ԱրմենիաՀայերենアルメニア語АҧсныАҧсышәалаアブハジア語Хуссар ИрыстонИронауオセチア語საქართველოქართულიグルジア語AzərbaycanАzərbaycancaアゼルバイジャン語
中東
Sputnik عربيArabicアラブ語TürkiyeTürkçeトルコ語Sputnik ایرانPersianペルシア語Sputnik افغانستانDariダリ―語
中央アジア
ҚазақстанҚазақ тіліカザフ語КыргызстанКыргызчаキルギス語OʻzbekistonЎзбекчаウズベク語ТоҷикистонТоҷикӣタジク語
東および東南アジア
Việt NamTiếng Việtベトナム語日本日本語日本語中国中文中国語
南米
BrasilPortuguêsポルトガル語