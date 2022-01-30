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https://jp.sputniknews.com/20220130/10059482.html
NYで大雪、市民生活に影響
NYで大雪、市民生活に影響
米ニューヨーク市では2022年に入って初雪がこんこんと降った。これにより市民生活に大きな混乱が生じている。ボンネットに積もった雪を素手で取り払う人や、ポリ袋をブーツ代わりにする人の姿が見られた。 2022年1月30日, Sputnik 日本
2022-01-30T09:51+0900
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ニューヨークでは寒気が流れ込んだことで気温がマイナス9度まで落ち込んだ。体感気温はマイナス19度だという。州政府は市民に対し、不要不急の外出を控えるよう呼び掛けている。関連ニュース
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米ニューヨーク市では2022年に入って初雪がこんこんと降った。これにより市民生活に大きな混乱が生じている。ボンネットに積もった雪を素手で取り払う人や、ポリ袋をブーツ代わりにする人の姿が見られた。
ニューヨークでは寒気が流れ込んだことで気温がマイナス9度まで落ち込んだ。体感気温はマイナス19度だという。
州政府は市民に対し、不要不急の外出を控えるよう呼び掛けている。