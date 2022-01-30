https://jp.sputniknews.com/20220130/ba2-10060250.html

オミクロンの新しい亜種BA.2 急速に広まる性質

オミクロンの新しい亜種BA.2 急速に広まる性質

英国の学者らは、「内密オミクロン（Stealth Omicron）」と呼ばれるオミクロン株の亜種「BA.2」は亜種「BA.1」より感染力が強いことを明らかにした。英国保健安全保障庁（UKHSA）が研究を発表した。 2022年1月30日, Sputnik 日本

2022-01-30T11:23+0900

2022-01-30T11:23+0900

2022-01-30T11:31+0900

新型コロナウイルス

英国

医学

新型コロナウイルスの新たな変異種

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e4/0c/17/8040035_0:21:1200:696_1920x0_80_0_0_209885fdb97d73c4c04a2199b046304d.jpg

UKHSAの発表によると、亜種BA.2の感染力が極めて強く、また、BA.2の再感染率はBA.1よりもわずかに高い。さらに、オミクロンの新しい亜種に対するワクチンの有効性は、BA.1に対するものと同じレベルであるという。先週、UKHSAはオミクロン株の新種のBA.2を発見。亜種BA.2は、実験で元のBA.1と区別することが難しいため、「内密オミクロン（Stealth Omicron）」と呼ばれる。先月、英国のケンブリッジ免疫学・感染症治療研究所の研究者らは、研究の過程で、新型コロナウイルス「オミクロン株」は人間の肺にゆっくりと悪影響を及ぼすが、身体の免疫防御をうまく「回避」することを発見した。関連ニュース

https://jp.sputniknews.com/20220127/10039591.html

英国

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

英国, 医学, 新型コロナウイルスの新たな変異種