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新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
https://jp.sputniknews.com/20220130/ba2-10060250.html
オミクロンの新しい亜種BA.2 急速に広まる性質
オミクロンの新しい亜種BA.2 急速に広まる性質
英国の学者らは、「内密オミクロン（Stealth Omicron）」と呼ばれるオミクロン株の亜種「BA.2」は亜種「BA.1」より感染力が強いことを明らかにした。英国保健安全保障庁（UKHSA）が研究を発表した。 2022年1月30日, Sputnik 日本
2022-01-30T11:23+0900
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新型コロナウイルス
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新型コロナウイルスの新たな変異種
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UKHSAの発表によると、亜種BA.2の感染力が極めて強く、また、BA.2の再感染率はBA.1よりもわずかに高い。さらに、オミクロンの新しい亜種に対するワクチンの有効性は、BA.1に対するものと同じレベルであるという。先週、UKHSAはオミクロン株の新種のBA.2を発見。亜種BA.2は、実験で元のBA.1と区別することが難しいため、「内密オミクロン（Stealth Omicron）」と呼ばれる。先月、英国のケンブリッジ免疫学・感染症治療研究所の研究者らは、研究の過程で、新型コロナウイルス「オミクロン株」は人間の肺にゆっくりと悪影響を及ぼすが、身体の免疫防御をうまく「回避」することを発見した。関連ニュース
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英国, 医学, 新型コロナウイルスの新たな変異種
オミクロンの新しい亜種BA.2 急速に広まる性質
2022年1月30日, 11:23 (更新: 2022年1月30日, 11:31)
英国の学者らは、「内密オミクロン（Stealth Omicron）」と呼ばれるオミクロン株の亜種「BA.2」は亜種「BA.1」より感染力が強いことを明らかにした。英国保健安全保障庁（UKHSA）が研究を発表した。
UKHSAの発表
によると、亜種BA.2の感染力が極めて強く、また、BA.2の再感染率はBA.1よりもわずかに高い。さらに、オミクロンの新しい亜種に対するワクチンの有効性は、BA.1に対するものと同じレベルであるという。
先週、UKHSAはオミクロン株の新種のBA.2を発見。亜種BA.2は、実験で元のBA.1と区別することが難しいため、「内密オミクロン（Stealth Omicron）」と呼ばれる。
先月、英国のケンブリッジ免疫学・感染症治療研究所の研究者らは、研究の過程で、新型コロナウイルス「オミクロン株」は人間の肺にゆっくりと悪影響を及ぼすが、身体の免疫防御をうまく「回避」することを発見した
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