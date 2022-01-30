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イスラエル大統領、UAEを初の公式訪問　皇太子と会談
イスラエル大統領、UAEを初の公式訪問　皇太子と会談
イスラエルのヘルツォグ大統領夫妻が、アラブ首長国連邦（UAE）を初めて公式訪問した。夫妻は、UAEの事実上の指導者であるアブダビ首長国のムハンマド皇太子と会談し、政界及びビジネス界の関係者と意見交換を行った。 2022年1月30日, Sputnik 日本
2022-01-30T23:50+0900
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歓迎レセプションでは公式行事が催され、ヘルツォグ大統領はムハンマド・アブダビ皇太子兼UAE軍副最高司令官に名誉の間で迎えられた。そこでは両国国家が演奏され、歓迎のしるしとして21発の祝砲が放たれた。UAEの通信社WAMが報じた。米国は2020年、イスラエルとUAEの関係正常化を目的としたプロセスを始動、その結果、アブラハム和平協定合意（アラブ首長国連邦とイスラエル国間における平和条約および国交正常化）と呼ばれる協定に署名がなされた。同合意には、UAE、バーレーン、モロッコ、スーダンの4カ国が参加している。関連ニュース
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イスラエル大統領、UAEを初の公式訪問　皇太子と会談

2022年1月30日, 23:50
© Sputnik / Виталий Белоусов / フォトバンクに移行Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с Председателем еврейского агентства «Сохнут» И. Герцогом
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с Председателем еврейского агентства «Сохнут» И. Герцогом - Sputnik 日本, 1920, 30.01.2022
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イスラエルのヘルツォグ大統領夫妻が、アラブ首長国連邦（UAE）を初めて公式訪問した。夫妻は、UAEの事実上の指導者であるアブダビ首長国のムハンマド皇太子と会談し、政界及びビジネス界の関係者と意見交換を行った。
歓迎レセプションでは公式行事が催され、ヘルツォグ大統領はムハンマド・アブダビ皇太子兼UAE軍副最高司令官に名誉の間で迎えられた。そこでは両国国家が演奏され、歓迎のしるしとして21発の祝砲が放たれた。UAEの通信社WAMが報じた
米国は2020年、イスラエルとUAEの関係正常化を目的としたプロセスを始動、その結果、アブラハム和平協定合意（アラブ首長国連邦とイスラエル国間における平和条約および国交正常化）と呼ばれる協定に署名がなされた。同合意には、UAE、バーレーン、モロッコ、スーダンの4カ国が参加している。
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