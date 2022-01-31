登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
日本
Художественное изображение молекул ДНК - Sputnik 日本, 1920
新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
https://jp.sputniknews.com/20220131/10065722.html
コロナへの「スーパー免疫」を得る方法が明らかに
コロナへの「スーパー免疫」を得る方法が明らかに
米オレゴン健康科学大学の研究グループは、ワクチン接種後にコロナウイルスのオミクロン株に感染した患者には、将来のコロナ変種に対して「スーパー免疫」が形成される可能性があることを明らかにした。Business Insiderが研究をもとに報じた。 2022年1月31日, Sputnik 日本
2022-01-31T10:55+0900
2022-01-31T10:55+0900
新型コロナウイルス
医学
研究
新型コロナウイルスの新たな変異種
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/10053677_0:136:3161:1914_1920x0_80_0_0_8036be0fdc12085bc32e91bb0ca84c75.jpg
研究によると、ワクチン接種なしで「スーパー免疫」は形成せず、回復後には自然免疫が形成されるという。しかし、デルタ株の感染拡大中に感染症にかかったワクチン接種を受けた患者は、ファイザーワクチンによる2回目の接種後よりも最大1000パーセント効果的な免疫力をつけた。研究者のフィカドゥ・タフェス氏は「抗体のレベルが高いだけでなく、さまざまな変異体の交差中和の可能性もある」と語った。関連ニュース
https://jp.sputniknews.com/20220131/10064336.html
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/10053677_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_97cec2078c54a3acbcf91707b615b0dc.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
医学, 研究, 新型コロナウイルスの新たな変異種

コロナへの「スーパー免疫」を得る方法が明らかに

2022年1月31日, 10:55
© Sputnik / Андрей Сорокинコロナウィルスへの免疫
コロナウィルスへの免疫 - Sputnik 日本, 1920, 31.01.2022
© Sputnik / Андрей Сорокин
フォローする
米オレゴン健康科学大学の研究グループは、ワクチン接種後にコロナウイルスのオミクロン株に感染した患者には、将来のコロナ変種に対して「スーパー免疫」が形成される可能性があることを明らかにした。Business Insiderが研究をもとに報じた。
研究によると、ワクチン接種なしで「スーパー免疫」は形成せず、回復後には自然免疫が形成されるという。しかし、デルタ株の感染拡大中に感染症にかかったワクチン接種を受けた患者は、ファイザーワクチンによる2回目の接種後よりも最大1000パーセント効果的な免疫力をつけた。
Дыхательная система человека - Sputnik 日本, 1920, 31.01.2022
新型コロナウイルス
ポストコロナ症候群の患者の肺の微細構造に異常＝ガーディアン
06:22
研究者のフィカドゥ・タフェス氏は「抗体のレベルが高いだけでなく、さまざまな変異体の交差中和の可能性もある」と語った。
関連ニュース
「オミクロン株」の最もよくみられる2つの症状
オミクロンの新しい亜種BA.2　急速に広まる性質
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
はじめに新しいものはじめに古いもの
loader
放送中
Заголовок открываемого материала
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала
国際
InternationalEnglish英語MundoEspañolスペイン語
欧州
DeutschlandDeutschドイツ語FranceFrançaisフランス語ΕλλάδαΕλληνικάギリシャ語ItaliaItalianoイタリア語Česká republikaČeštinaチェコ語PolskaPolskiポーランド語СрбиjаСрпскиセルビア語LatvijaLatviešuラトビア語LietuvaLietuviųリトアニア語MoldovaMoldoveneascăモルドバ語БеларусьБеларускiベラルーシ語
ザカフカズ地方
ԱրմենիաՀայերենアルメニア語АҧсныАҧсышәалаアブハジア語Хуссар ИрыстонИронауオセチア語საქართველოქართულიグルジア語AzərbaycanАzərbaycancaアゼルバイジャン語
中東
Sputnik عربيArabicアラブ語TürkiyeTürkçeトルコ語Sputnik ایرانPersianペルシア語Sputnik افغانستانDariダリ―語
中央アジア
ҚазақстанҚазақ тіліカザフ語КыргызстанКыргызчаキルギス語OʻzbekistonЎзбекчаウズベク語ТоҷикистонТоҷикӣタジク語
東および東南アジア
Việt NamTiếng Việtベトナム語日本日本語日本語中国中文中国語
南米
BrasilPortuguêsポルトガル語