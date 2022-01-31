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新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
https://jp.sputniknews.com/20220131/10065722.html
コロナへの「スーパー免疫」を得る方法が明らかに
コロナへの「スーパー免疫」を得る方法が明らかに
米オレゴン健康科学大学の研究グループは、ワクチン接種後にコロナウイルスのオミクロン株に感染した患者には、将来のコロナ変種に対して「スーパー免疫」が形成される可能性があることを明らかにした。Business Insiderが研究をもとに報じた。 2022年1月31日, Sputnik 日本
2022-01-31T10:55+0900
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新型コロナウイルス
医学
研究
新型コロナウイルスの新たな変異種
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研究によると、ワクチン接種なしで「スーパー免疫」は形成せず、回復後には自然免疫が形成されるという。しかし、デルタ株の感染拡大中に感染症にかかったワクチン接種を受けた患者は、ファイザーワクチンによる2回目の接種後よりも最大1000パーセント効果的な免疫力をつけた。研究者のフィカドゥ・タフェス氏は「抗体のレベルが高いだけでなく、さまざまな変異体の交差中和の可能性もある」と語った。関連ニュース
https://jp.sputniknews.com/20220131/10064336.html
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コロナへの「スーパー免疫」を得る方法が明らかに
米オレゴン健康科学大学の研究グループは、ワクチン接種後にコロナウイルスのオミクロン株に感染した患者には、将来のコロナ変種に対して「スーパー免疫」が形成される可能性があることを明らかにした。Business Insiderが研究をもとに報じた。
研究によると
、ワクチン接種なしで「スーパー免疫」は形成せず、回復後には自然免疫が形成されるという。しかし、デルタ株の感染拡大中に感染症にかかったワクチン接種を受けた患者は、ファイザーワクチンによる2回目の接種後よりも最大1000パーセント効果的な免疫力をつけた。
研究者のフィカドゥ・タフェス氏は「抗体のレベルが高いだけでなく、さまざまな変異体の交差中和の可能性もある」と語った。