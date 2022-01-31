登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
日本
日本　空自F15戦闘機、レーダーから消える　日本海上で人を発見
Художественное изображение молекул ДНК - Sputnik 日本, 1920
新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
https://jp.sputniknews.com/20220131/10070114.html
在日米軍、コロナ感染拡大にともなう外出制限を解除
在日米軍、コロナ感染拡大にともなう外出制限を解除
在日米軍は31日、新型コロナウイルス感染拡大を受け今月末までという期限で適用していた同軍の外出制限を同日朝に解除した。松野博一官房長官が記者会見で明かした。 2022年1月31日, Sputnik 日本
2022-01-31T22:32+0900
2022-01-31T22:32+0900
新型コロナウイルス
米国
国内
軍事
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/552/22/5522267_0:40:2697:1557_1920x0_80_0_0_bf7d9371ec7b7d03478d98bca3f6ef9c.jpg
「（在日米軍の）外出制限は予定終了日を迎えたため、解除されると伝えられた」としたうえで「引き続き米側と緊密に連携し、（米軍）施設・区域内外での感染防止対策の徹底に取り組んでいく」と強調した。一方で沖縄県のデニー玉城知事は、在日米軍の外出制限の延期を求めている。新型コロナウイルス感染は昨年12月末、沖縄県の海兵隊キャンプ・ハンセンや山口県の岩国海軍基地などの米軍施設で急増。人事異動で日本に転属となった米軍関係者が持ち込んだものとみられている。米軍関係者はワクチン接種済みという理由で日本への入国前後にPCR検査を受けていない。この1カ月間で、在日米軍基地で確認された新型コロナ感染者は7千人を超えた。
国内
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/552/22/5522267_285:0:2413:1596_1920x0_80_0_0_89e1055621ded2dbc6506ebcede92cec.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
米国, 国内, 軍事

在日米軍、コロナ感染拡大にともなう外出制限を解除

2022年1月31日, 22:32
© AP Photo / Eric Talmadge米軍普天間飛行場（アーカイブ写真）
米軍普天間飛行場（アーカイブ写真） - Sputnik 日本, 1920, 31.01.2022
© AP Photo / Eric Talmadge
フォローする
在日米軍は31日、新型コロナウイルス感染拡大を受け今月末までという期限で適用していた同軍の外出制限を同日朝に解除した。松野博一官房長官が記者会見で明かした。
「（在日米軍の）外出制限は予定終了日を迎えたため、解除されると伝えられた」としたうえで「引き続き米側と緊密に連携し、（米軍）施設・区域内外での感染防止対策の徹底に取り組んでいく」と強調した。
一方で沖縄県のデニー玉城知事は、在日米軍の外出制限の延期を求めている。
新型コロナウイルス感染は昨年12月末、沖縄県の海兵隊キャンプ・ハンセンや山口県の岩国海軍基地などの米軍施設で急増。人事異動で日本に転属となった米軍関係者が持ち込んだものとみられている。米軍関係者はワクチン接種済みという理由で日本への入国前後にPCR検査を受けていない。この1カ月間で、在日米軍基地で確認された新型コロナ感染者は7千人を超えた。
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
はじめに新しいものはじめに古いもの
loader
放送中
Заголовок открываемого материала
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала
国際
InternationalEnglish英語MundoEspañolスペイン語
欧州
DeutschlandDeutschドイツ語FranceFrançaisフランス語ΕλλάδαΕλληνικάギリシャ語ItaliaItalianoイタリア語Česká republikaČeštinaチェコ語PolskaPolskiポーランド語СрбиjаСрпскиセルビア語LatvijaLatviešuラトビア語LietuvaLietuviųリトアニア語MoldovaMoldoveneascăモルドバ語БеларусьБеларускiベラルーシ語
ザカフカズ地方
ԱրմենիաՀայերենアルメニア語АҧсныАҧсышәалаアブハジア語Хуссар ИрыстонИронауオセチア語საქართველოქართულიグルジア語AzərbaycanАzərbaycancaアゼルバイジャン語
中東
Sputnik عربيArabicアラブ語TürkiyeTürkçeトルコ語Sputnik ایرانPersianペルシア語Sputnik افغانستانDariダリ―語
中央アジア
ҚазақстанҚазақ тіліカザフ語КыргызстанКыргызчаキルギス語OʻzbekistonЎзбекчаウズベク語ТоҷикистонТоҷикӣタジク語
東および東南アジア
Việt NamTiếng Việtベトナム語日本日本語日本語中国中文中国語
南米
BrasilPortuguêsポルトガル語