https://jp.sputniknews.com/20220201/10071041.html

沖縄・石垣市 尖閣諸島周辺で海洋調査を実施

沖縄・石垣市 尖閣諸島周辺で海洋調査を実施

日本と中国が領有権を主張する尖閣諸島（中国名・釣魚島）周辺海域で、沖縄県石垣市が31日、大学の調査船で海洋調査を実施した。公的機関による本格的な現地調査は2012年以来、10年ぶりとみられる。日本のメディアが報じた。 2022年2月1日, Sputnik 日本

2022-02-01T00:17+0900

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海洋調査は、海洋政策の専門家ら約25人による調査団が実施。調査団は31日午前中、東海大学の調査船「望星丸」で魚釣島、北小島、南小島などに接近。海水の採取や、ゴミの漂着状況の確認を行った。また、調査には中山義隆市長や市職員らも同行し、船上から島の視察を行った。調査中、中国海警局の船舶2隻が約4時間にわたり領海侵入し、調査船に接近。調査を妨害したとみられるが、接触事故などのトラブルはなかったという。石垣市は2月1日に会見を開き、調査内容を明らかにする方針。

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