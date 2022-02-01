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https://jp.sputniknews.com/20220201/5-10073267.html
バイデン米大統領、5月に来日の可能性
バイデン米大統領、5月に来日の可能性
米国のジョー・バイデン大統領が5月後半にも日本を訪問する可能性がある。1日、読売新聞が政府関係者の話をもとに報じた。 2022年2月1日, Sputnik 日本
2022-02-01T09:49+0900
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報道によると、日米両政府はバイデン氏の初日本訪問を５月後半に行う方向で調整に入った。バイデン氏は韓国への訪問も検討しているという。日本政府は米側に３～６月の来日を提案したが、米政府は韓国の新大統領と会談するために文大統領の任期満了の５月９日以後に日韓を歴訪する方向で調整しているという。これより前、日米両政府は、経済・外務担当閣僚が協議する枠組みとなる経済版「2プラス2」を設ける方針を固めた。関連ニュース
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バイデン米大統領、5月に来日の可能性
米国のジョー・バイデン大統領が5月後半にも日本を訪問する可能性がある。1日、読売新聞が政府関係者の話をもとに報じた。
報道によると、日米両政府はバイデン氏の初日本訪問を５月後半に行う方向で調整に入った。バイデン氏は韓国への訪問も検討しているという。
日本政府は米側に３～６月の来日を提案したが、米政府は韓国の新大統領と会談するために文大統領の任期満了の５月９日以後に日韓を歴訪する方向で調整しているという。
これより前、日米両政府は、経済・外務担当閣僚が協議する枠組みとなる経済版「2プラス2」を設ける方針
を固めた。