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新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
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トンガで新型コロナ市中感染　ロックダウンへ
トンガで新型コロナ市中感染　ロックダウンへ
先月に海底火山の噴火と津波の被害に見舞われたトンガで2日、同国で初めての新型コロナウイルス市中感染が確認され、対策として全土でロックダウンが導入された。現地メディアの報道をもとにNHKが報じた。 2022年2月2日, Sputnik 日本
2022-02-02T19:30+0900
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フアカバメイリク首相は1日、首都ヌクアロファの港湾施設で働いていた2人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。同国では初の市中感染が確認されたとして、政府は2日から全土でロックダウンを導入。島民の外出や経済活動を厳しく制限する。火山噴火や津波の被害を受けたトンガでは現在、日本の自衛隊やオーストラリア、ニュージーランドなどが復興支援活動を行っている。電話やインターネットなどの通信インフラや市民生活の復旧の途上にあり、ロックダウンによる支援活動への影響が懸念される。関連記事中国の天津市　一部の地域でロックダウン導入　新型コロナ感染拡大で
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トンガで新型コロナ市中感染　ロックダウンへ

2022年2月2日, 19:30
© AFP 2021 / Cris BouroncleРабочие убирают нефть с пляжа в Вентанилья, Перу
Рабочие убирают нефть с пляжа в Вентанилья, Перу - Sputnik 日本, 1920, 02.02.2022
© AFP 2021 / Cris Bouroncle
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先月に海底火山の噴火と津波の被害に見舞われたトンガで2日、同国で初めての新型コロナウイルス市中感染が確認され、対策として全土でロックダウンが導入された。現地メディアの報道をもとにNHKが報じた。
フアカバメイリク首相は1日、首都ヌクアロファの港湾施設で働いていた2人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。
同国では初の市中感染が確認されたとして、政府は2日から全土でロックダウンを導入。島民の外出や経済活動を厳しく制限する。
Поврежденные лодки после цунами и извержения вулкана в Тонга - Sputnik 日本, 1920, 25.01.2022
トンガの火山噴火　被災地の様子が明らかに
1月25日, 17:45
火山噴火や津波の被害を受けたトンガでは現在、日本の自衛隊やオーストラリア、ニュージーランドなどが復興支援活動を行っている。電話やインターネットなどの通信インフラや市民生活の復旧の途上にあり、ロックダウンによる支援活動への影響が懸念される。
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