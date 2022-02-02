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新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
https://jp.sputniknews.com/20220202/10083754.html
トンガで新型コロナ市中感染 ロックダウンへ
トンガで新型コロナ市中感染 ロックダウンへ
先月に海底火山の噴火と津波の被害に見舞われたトンガで2日、同国で初めての新型コロナウイルス市中感染が確認され、対策として全土でロックダウンが導入された。現地メディアの報道をもとにNHKが報じた。 2022年2月2日, Sputnik 日本
2022-02-02T19:30+0900
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フアカバメイリク首相は1日、首都ヌクアロファの港湾施設で働いていた2人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。同国では初の市中感染が確認されたとして、政府は2日から全土でロックダウンを導入。島民の外出や経済活動を厳しく制限する。火山噴火や津波の被害を受けたトンガでは現在、日本の自衛隊やオーストラリア、ニュージーランドなどが復興支援活動を行っている。電話やインターネットなどの通信インフラや市民生活の復旧の途上にあり、ロックダウンによる支援活動への影響が懸念される。関連記事中国の天津市 一部の地域でロックダウン導入 新型コロナ感染拡大で
https://jp.sputniknews.com/20220125/10027521.html
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トンガで新型コロナ市中感染 ロックダウンへ
先月に海底火山の噴火と津波の被害に見舞われたトンガで2日、同国で初めての新型コロナウイルス市中感染が確認され、対策として全土でロックダウンが導入された。現地メディアの報道をもとにNHKが報じた。
フアカバメイリク首相は1日、首都ヌクアロファの港湾施設で働いていた2人が新型コロナウイルス
に感染したと発表した。
同国では初の市中感染が確認されたとして、政府は2日から全土でロックダウンを導入。島民の外出や経済活動を厳しく制限する。
火山噴火や津波の被害を受けたトンガでは現在、日本の自衛隊
やオーストラリア、ニュージーランドなどが復興支援活動を行っている。電話やインターネットなどの通信インフラや市民生活の復旧の途上にあり、ロックダウンによる支援活動への影響が懸念される。