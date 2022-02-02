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新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
https://jp.sputniknews.com/20220202/11-10081992.html
米軍岩国基地　新たに11人感染　新型コロナ
米軍岩国基地　新たに11人感染　新型コロナ
日本に駐留する米軍の山口県・岩国基地は2日、新たに関係者11人が新型コロナウイルスに感染したことが確認されたと発表した。NHKが報じた。 2022年2月2日, Sputnik 日本
2022-02-02T15:58+0900
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NHKによると、岩国基地で新型コロナ感染が確認された11人の国籍や性別は明らかにされていないという。また外出制限措置を受けていたかどうかについても不明。米海軍の指針に基づき、回復が確認されるまで11人全員を隔離するという。関連ニュース
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米軍岩国基地　新たに11人感染　新型コロナ

2022年2月2日, 15:58 (更新: 2022年2月2日, 16:01)
© AP Photo / Shinto Ito岩国基地
岩国基地 - Sputnik 日本, 1920, 02.02.2022
© AP Photo / Shinto Ito
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日本に駐留する米軍の山口県・岩国基地は2日、新たに関係者11人が新型コロナウイルスに感染したことが確認されたと発表した。NHKが報じた。
NHKによると、岩国基地で新型コロナ感染が確認された11人の国籍や性別は明らかにされていないという。また外出制限措置を受けていたかどうかについても不明。
米海軍の指針に基づき、回復が確認されるまで11人全員を隔離するという。
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