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Логотип Зимних Олимпийских игр 2022 в Китае - Sputnik 日本, 1920, 01.02.2022
北京2022 オリンピック
2022年北京冬季五輪の公式開会式が2月4日に行われるが、ホッケーとカーリングの予選はその2日前に始まる。同大会は2月20日に予定される閉会式をもって終了することになる。
https://jp.sputniknews.com/20220203/10090756.html
北京五輪、記録的な数の女子選手が参加へ
北京五輪、記録的な数の女子選手が参加へ
北京五輪大会組織委員会のヤン・シュー副委員長は3日、4日に開幕する北京冬季五輪では参加選手に占める女子の割合が冬季五輪史上記録的な45％に達したと発表した。 2022年2月3日, Sputnik 日本
2022-02-03T16:50+0900
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ヤン氏は3日に北京市内で開かれた国際オリンピック委員会（IOC）の第139次総会で「計2877人のアスリートが(北京に)入った。そのうち45％は女性だ。これは冬季五輪史上記録的な数字だ」と指摘した。シュー氏は、このような割合はオリンピック・ムーブメントにおける男女平等の推進を目指す中国の目標達成を反映していると述べた。関連ニュース
https://jp.sputniknews.com/20220202/10082553.html
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北京五輪、記録的な数の女子選手が参加へ

2022年2月3日, 16:50
© AP Photo / Mark Schiefelbein北京五輪
北京五輪 - Sputnik 日本, 1920, 03.02.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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北京五輪大会組織委員会のヤン・シュー副委員長は3日、4日に開幕する北京冬季五輪では参加選手に占める女子の割合が冬季五輪史上記録的な45％に達したと発表した。
ヤン氏は3日に北京市内で開かれた国際オリンピック委員会（IOC）の第139次総会で「計2877人のアスリートが(北京に)入った。そのうち45％は女性だ。これは冬季五輪史上記録的な数字だ」と指摘した。
シュー氏は、このような割合はオリンピックムーブメントにおける男女平等の推進を目指す中国の目標達成を反映していると述べた。
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北京2022 オリンピック
北京オリンピック開幕目前　現地では準備進む
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