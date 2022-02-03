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ナイジェリア沿岸で石油生産船が爆発

ナイジェリア沿岸で石油生産船が爆発

ナイジェリア沿岸で同国企業「Shebah E&P」が所有する石油生産船「Trinity Spirit」が爆発・炎上した。同社の発表を引用しデイリー・トラスト紙が報じた。 2022年2月3日, Sputnik 日本

2022-02-03T19:28+0900

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同社は、「悲しい事故についてお知らせする。2日未明に発生した爆発後、ウクポキティターミナルに位置する私たちの海上石油生産施設「Trinity Spirit」が炎に包まれた。現在、事故原因について調査が行われている」と発表した。事故当時、原油の採掘・保管を行う海上施設では10人が勤務していた。船上の爆発は環境災害を引き起こすおそれがある。ブルームバーグの報道によれば、同船は石油200万バレルの輸送が可能だとされる。関連ニュース

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