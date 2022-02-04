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北京五輪フィギュア団体ペアSP 隋文静／韓聡が世界最高得点で首位
北京五輪フィギュア団体ペアSP 隋文静／韓聡が世界最高得点で首位
北京五輪フィギュア団体ペアSPで中国の隋文静／韓聡組が82.83点の世界最高得点を更新、首位に立った。 2022年2月4日, Sputnik 日本
2022-02-04T15:59+0900
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2022-02-04T16:07+0900
フィギュア特集
北京2022 オリンピック
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2位にロシアのアナスタシア・ミーシナ／アレクサンドル・ガリャモフ組（82.64点）、3位は米国のアレクサ・クニエリム／ブランドン・フレージャー（75.00点）が入った。団体は3種目終了時点で28ポイントのアメリカが首位。2位は26ポイントでロシア（ROC）、3位に21ポイントで中国。団体戦はこの後、2月6日に女子シングルSP、男子シングルFPが行われる。
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北京五輪フィギュア団体ペアSP 隋文静／韓聡が世界最高得点で首位
2022年2月4日, 15:59 (更新: 2022年2月4日, 16:07) フォローする
北京五輪フィギュア団体ペアSPで中国の隋文静／韓聡組が82.83点の世界最高得点を更新、首位に立った。
2位にロシアのアナスタシア・ミーシナ／アレクサンドル・ガリャモフ組（82.64点）、3位は米国のアレクサ・クニエリム／ブランドン・フレージャー（75.00点）が入った。
団体は3種目終了時点で28ポイントのアメリカが首位。2位は26ポイントでロシア（ROC）、3位に21ポイントで中国。
団体戦はこの後、2月6日に女子シングルSP、男子シングルFPが行われる。