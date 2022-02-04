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日本政府、トンガに緊急無償資金協力約2億6400万円
日本政府、トンガに緊急無償資金協力約2億6400万円
日本政府は4日、トンガにおける火山噴火および津波被害に対して約244万ドル（約2億6400万円）の緊急無償資金協力を実施することを決定した。外務省HPで発表した。 2022年2月4日, Sputnik 日本
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外務省の公式HPによると「日本政府は国連児童基金（UNICEF）および国連世界食糧計画（WFP）を通じて、甚大な被害を受けたトンガの被害に対し、水・衛生、保健、食料、通信等の分野において人道支援を実施する」としている。また、「日・トンガ間の友好関係に鑑み、関係国や国際機関と連携し、被災地域の1日も早い復旧に向けた支援を実施していく」と説明している。関連ニュース
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日本政府、トンガに緊急無償資金協力約2億6400万円

2022年2月4日, 15:40 (更新: 2022年2月4日, 15:49)
© AFP 2021 / National Institute of information and communication (Japan)トンガにおける火山噴火
トンガにおける火山噴火 - Sputnik 日本, 1920, 04.02.2022
© AFP 2021 / National Institute of information and communication (Japan)
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日本政府は4日、トンガにおける火山噴火および津波被害に対して約244万ドル（約2億6400万円）の緊急無償資金協力を実施することを決定した。外務省HPで発表した。
外務省の公式HPによると「日本政府は国連児童基金（UNICEF）および国連世界食糧計画（WFP）を通じて、甚大な被害を受けたトンガの被害に対し、水・衛生、保健、食料、通信等の分野において人道支援を実施する」としている。
また、「日・トンガ間の友好関係に鑑み、関係国や国際機関と連携し、被災地域の1日も早い復旧に向けた支援を実施していく」と説明している。
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