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https://jp.sputniknews.com/20220205/10106651.html
米国、太陽光関連製品に対する輸入制限措置を延長
米国、太陽光関連製品に対する輸入制限措置を延長
バイデン米大統領は4日、2018年に導入された太陽光関連製品に対する緊急輸入制限措置（セーフガード措置）を延長すると発表した。NHKなどのマスコミが報じた。 2022年2月5日, Sputnik 日本
2022-02-05T17:30+0900
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NHKによると、バイデン政権は、中国などから輸入する太陽光関連製品に対する追加関税を4年間延長する。一方、一部の製品に関しては、関税の対象から外すという。NHKは「バイデン政権としては国内産業の保護と気候変動対策のバランスを取った形」と報じている。トランプ前政権は2018年、太陽光関連製品の輸入に4年間の追加関税を課した。関連ニュース
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バイデン米大統領は4日、2018年に導入された太陽光関連製品に対する緊急輸入制限措置（セーフガード措置）を延長すると発表した。NHKなどのマスコミが報じた。
NHKによると、バイデン政権は、中国などから輸入する太陽光関連製品に対する追加関税を4年間延長する。一方、一部の製品に関しては、関税の対象から外すという。
NHKは「バイデン政権としては国内産業の保護と気候変動対策のバランスを取った形」と報じている
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トランプ前政権は2018年、太陽光関連製品の輸入に4年間の追加関税を課した。