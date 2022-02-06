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NASA、「潜在的に危険」な小惑星が地球に接近すると警告

NASA、「潜在的に危険」な小惑星が地球に接近すると警告

小惑星138971（2001 CB21）が3月4日、地球に接近する。ニューズウィークが米航空宇宙局（NASA）を引用して報じた。 2022年2月6日, Sputnik 日本

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天文学者らによると、この大型の小惑星の直径は約1.3キロ（4265フィート）で、エッフェル塔の高さの4倍。日本時間3月4日午後7時頃に地球の近くを通過すると予想されている。学者らは、時速4万3000キロ超で移動していると警告した。NASAは138971（2001 CB21）を「潜在的に危険」な小惑星と分類した。一方、学者らは、近い将来に地球と衝突することはないとの確信を示している。関連ニュース

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