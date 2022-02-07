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月内早期に１日１００万回接種を 首相が指示

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... 2022年2月7日, Sputnik 日本

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首相は、自衛隊が運営するワクチン大規模接種の大阪会場について、１日当たりの接種回数を今月１４日をめどに２５００回程度まで拡大するとした。(c)KYODONEWS

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