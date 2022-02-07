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月内早期に１日１００万回接種を 首相が指示
月内早期に１日１００万回接種を 首相が指示
... 2022年2月7日, Sputnik 日本
2022-02-07T11:34+0900
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首相は、自衛隊が運営するワクチン大規模接種の大阪会場について、１日当たりの接種回数を今月１４日をめどに２５００回程度まで拡大するとした。(c)KYODONEWS
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新型コロナウイルス, 国内

月内早期に１日１００万回接種を 首相が指示

2022年2月7日, 11:34
© AP Photo / Eugene Hoshiko岸田首相
岸田首相 - Sputnik 日本, 1920, 07.02.2022
© AP Photo / Eugene Hoshiko
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岸田首相は７日の衆院予算委員会で、コロナワクチンの３回目接種に関し、月内の早期に１日１００万回を目指すと表明した。「明確な目標を掲げ、政府一丸となって一日も早く希望する方々への接種を進めたい」と述べた。接種が遅れているため野党から目標を提示するよう求められていたが、これまで首相は目標設定に消極的だった。接種加速のため姿勢を一転させたとみられる。３回目接種は４日時点で４・８％にとどまっている。
首相は、自衛隊が運営するワクチン大規模接種の大阪会場について、１日当たりの接種回数を今月１４日をめどに２５００回程度まで拡大するとした。
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