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女性の更年期支援策検討へ 首相、２２年度に調査研究
女性の更年期支援策検討へ 首相、２２年度に調査研究
岸田文雄首相は７日の衆院予算委員会で、女性の更年期障害が日常生活に与える影響についての調査研究を２０２２年度から実施すると明らかにした。その上で「研究の成果を支援施策につなげていきたい」と述べた。 2022年2月7日, Sputnik 日本
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「女性の健康を生涯にわたり包括的に支援していくことは重要な課題だ」との考えも示した。自民党の高階恵美子氏への答弁。(c)KYODONEWS
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女性の更年期支援策検討へ 首相、２２年度に調査研究

2022年2月7日, 12:50
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孤独女性 - Sputnik 日本, 1920, 07.02.2022
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岸田文雄首相は７日の衆院予算委員会で、女性の更年期障害が日常生活に与える影響についての調査研究を２０２２年度から実施すると明らかにした。その上で「研究の成果を支援施策につなげていきたい」と述べた。
「女性の健康を生涯にわたり包括的に支援していくことは重要な課題だ」との考えも示した。自民党の高階恵美子氏への答弁。
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