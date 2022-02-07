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北京五輪フィギュア団体ペアFP ロシア首位、日本の三浦／木原組２位
北京五輪フィギュア団体ペアFP ロシア首位、日本の三浦／木原組２位
7日、北京オリンピック・フィギュアスケート団体戦ペアのフリープログラム（FP）が行われ、ROC（ロシア）のアナスタシア・ミーシナ／アレクサンドル・ガリャモフ組が145.20点で首位に立った。2位は日本の三浦璃来／木原龍一組。3位は中国の彭程／金楊組。 2022年2月7日, Sputnik 日本
2022-02-07T11:17+0900
2022-02-07T11:17+0900
2022-02-07T11:28+0900
フィギュア特集
北京2022 オリンピック
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首位に立ったROC（ロシア）のアナスタシア・ミーシナ／アレクサンドル・ガリャモフ組は、演技の終盤で転倒があったものの、145.20点を獲得。日本の三浦璃来／木原龍一組は、ショート・プログラムに続き自己ベストとなる139.60点を獲得した。中国の彭程／金楊組は131.75点。団体戦ペアFPの演技が終わった段階で、国別のランキングはROCが55ポイントで首位、米国および日本が48ポイントで同率2位。
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北京五輪フィギュア団体ペアFP ロシア首位、日本の三浦／木原組２位
2022年2月7日, 11:17 (更新: 2022年2月7日, 11:28) フォローする
7日、北京オリンピック・フィギュアスケート団体戦ペアのフリープログラム（FP）が行われ、ROC（ロシア）のアナスタシア・ミーシナ／アレクサンドル・ガリャモフ組が145.20点で首位に立った。2位は日本の三浦璃来／木原龍一組。3位は中国の彭程／金楊組。
首位に立ったROC（ロシア）のアナスタシア・ミーシナ／アレクサンドル・ガリャモフ組は、演技の終盤で転倒があったものの、145.20点を獲得。
日本の三浦璃来／木原龍一組は、ショート・プログラムに続き自己ベストとなる139.60点を獲得した。
団体戦ペアFPの演技が終わった段階で、国別のランキングはROCが55ポイントで首位、米国および日本が48ポイントで同率2位。