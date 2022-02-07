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豪、2月21日からすべての外国人の入国可能に

豪、2月21日からすべての外国人の入国可能に

オーストラリアのスコット・モリソン首相は、2月21日から外国人観光客の入国を開始すると明かした。一方で首相は、同国訪問には新型コロナワクチンの2回接種完了を義務付けるとも述べた。 2022年2月7日, Sputnik 日本

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新型コロナウイルス

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首相は「閣議決定により、豪は今年2月21日にすべての有効ビザ保有者の入国を再び開始する」と発表した。豪規制当局は1月17日、政府に対し、同国入国者の接種対象としてロシア製ワクチン「スプートニクV」を認めるよう提言をした。豪では昨年12月15日以降、段階的入国許可措置として国際的な専門家およびグループ、留学生の入国を認めている。さらに人道ビザ、ファミリー用およびワーキングホリデー短期ビザの保有者も入国することができる。関連ニュース

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