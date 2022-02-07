https://jp.sputniknews.com/20220207/6-10116676.html

北京五輪メダル数はロシアが6個でトップ

北京五輪メダル数はロシアが6個でトップ

7日、北京五輪のロシア代表はフィギュアスケート団体戦で金メダルを獲得し、競技が終了した時点でメダル総数でトップに立った。現在のメダル数は金2銀2銅2の計6個。 2022年2月7日, Sputnik 日本

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2位はノルウェーの金2銀0銅1の3個。3位はスウェーデンの金2の合計2個。日本は金１銀0銅2の計3個。ロシアはフィギュアスケート団体戦で金メダルを獲得し、総合成績を引き上げた。関連ニュース

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