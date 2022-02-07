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北京五輪メダル数はロシアが6個でトップ
北京五輪メダル数はロシアが6個でトップ
7日、北京五輪のロシア代表はフィギュアスケート団体戦で金メダルを獲得し、競技が終了した時点でメダル総数でトップに立った。現在のメダル数は金2銀2銅2の計6個。 2022年2月7日, Sputnik 日本
2022-02-07T15:00+0900
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2位はノルウェーの金2銀0銅1の3個。3位はスウェーデンの金2の合計2個。日本は金１銀0銅2の計3個。ロシアはフィギュアスケート団体戦で金メダルを獲得し、総合成績を引き上げた。関連ニュース
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北京2022 オリンピック

北京五輪メダル数はロシアが6個でトップ

2022年2月7日, 15:00
© Sputnik / Григорий Сысоев / フォトバンクに移行フィギュアスケート団体戦で金メダルを獲得したロシア代表
フィギュアスケート団体戦で金メダルを獲得したロシア代表 - Sputnik 日本, 1920, 07.02.2022
© Sputnik / Григорий Сысоев
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7日、北京五輪のロシア代表はフィギュアスケート団体戦で金メダルを獲得し、競技が終了した時点でメダル総数でトップに立った。現在のメダル数は金2銀2銅2の計6個。
2位はノルウェーの金2銀0銅1の3個。3位はスウェーデンの金2の合計2個。日本は金１銀0銅2の計3個。
ロシアはフィギュアスケート団体戦で金メダルを獲得し、総合成績を引き上げた。
ワリエワ - Sputnik 日本, 1920, 07.02.2022
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