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台湾沖でM5.2の地震
台湾沖でM5.2の地震
台湾沖で7日、マグニチュード（M）5.2の地震があった。米地質調査所（USGS）が発表した。 2022年2月7日, Sputnik 日本
2022-02-07T20:50+0900
2022-02-07T21:01+0900
地震
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災害・事故・事件
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地震が発生したのは現地時間18時58分（日本時間19時58分）。震源地は台湾北東部の宜蘭県沖。震源の深さは29.7キロ。けが人や建物の倒壊などに関する情報は伝えられていない。関連ニュース
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地震, 台湾, 災害・事故・事件

台湾沖でM5.2の地震

2022年2月7日, 20:50 (更新: 2022年2月7日, 21:01)
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地震計（アーカイブ写真） - Sputnik 日本, 1920, 07.02.2022
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台湾沖で7日、マグニチュード（M）5.2の地震があった。米地質調査所（USGS）が発表した。
地震が発生したのは現地時間18時58分（日本時間19時58分）。
震源地は台湾北東部の宜蘭県沖。震源の深さは29.7キロ
けが人や建物の倒壊などに関する情報は伝えられていない。
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