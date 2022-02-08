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首相、１００万回早期達成に全力 ワクチン、「２月の早い時期に」
首相、１００万回早期達成に全力 ワクチン、「２月の早い時期に」
岸田文雄首相は８日、新型コロナウイルスワクチンの３回目接種を巡る１日当たり１００万回の目標について「２月のできるだけ早い時期に達成できるよう全力で取り組みたい」と強調した。公明党の石井啓一幹事長から官邸で接種加速に向けた提言を受け取った際に語った。 2022年2月8日, Sputnik 日本
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首相は接種回数に関し「職場接種が本格化すると全体の底上げになる。接種券の前倒し配布が大変重要になる」と指摘。「政府、自治体、企業、医師会をはじめ、関係者が意思疎通を図って協力することが大事だ」と話した。(c)KYODONEWS
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首相、１００万回早期達成に全力 ワクチン、「２月の早い時期に」

2022年2月8日, 16:57 (更新: 2022年2月8日, 16:58)
© AP Photo / Eugene Hoshiko岸田首相
岸田首相 - Sputnik 日本, 1920, 08.02.2022
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岸田文雄首相は８日、新型コロナウイルスワクチンの３回目接種を巡る１日当たり１００万回の目標について「２月のできるだけ早い時期に達成できるよう全力で取り組みたい」と強調した。公明党の石井啓一幹事長から官邸で接種加速に向けた提言を受け取った際に語った。
首相は接種回数に関し「職場接種が本格化すると全体の底上げになる。接種券の前倒し配布が大変重要になる」と指摘。「政府、自治体、企業、医師会をはじめ、関係者が意思疎通を図って協力することが大事だ」と話した。
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