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北京五輪フィギュア 男子SP 米国ネイサン・チェン、世界最高得点更新
北京五輪フィギュア 男子SP 米国ネイサン・チェン、世界最高得点更新
ネイサン・チェン選手のSPの得点は113.97点。2020年四大陸選手権で羽生選手が出した世界最高111.82点を更新した。 2022年2月8日, Sputnik 日本
2022-02-08T14:25+0900
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2022-02-08T14:43+0900
フィギュア特集
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男子SPの結果はネイサン・チェンが1位。2位には見事な演技で鍵山優真（108.12）。3位に宇野昌磨（105.90）。羽生結弦は95.15で8位。冒頭4回転サルコウのミスが響いた。
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北京五輪フィギュア 男子SP 米国ネイサン・チェン、世界最高得点更新
2022年2月8日, 14:25 (更新: 2022年2月8日, 14:43) フォローする
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ネイサン・チェン選手のSPの得点は113.97点。2020年四大陸選手権で羽生選手が出した世界最高111.82点を更新した。
2位には見事な演技で鍵山優真（108.12）。3位に宇野昌磨（105.90）。
羽生結弦は95.15で8位。冒頭4回転サルコウのミスが響いた。