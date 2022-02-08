登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
日本
北京五輪フィギュア 男子SP 米国ネイサン・チェン、世界最高得点更新
- Sputnik 日本, 1920, 19.10.2021
フィギュア特集
https://jp.sputniknews.com/20220208/-sp--10124389.html
北京五輪フィギュア 男子SP 米国ネイサン・チェン、世界最高得点更新
北京五輪フィギュア 男子SP 米国ネイサン・チェン、世界最高得点更新
ネイサン・チェン選手のSPの得点は113.97点。2020年四大陸選手権で羽生選手が出した世界最高111.82点を更新した。 2022年2月8日, Sputnik 日本
2022-02-08T14:25+0900
2022-02-08T14:43+0900
フィギュア特集
北京2022 オリンピック
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/02/08/10124364_0:0:3407:1916_1920x0_80_0_0_b3d4108afc150ef195ec0e7e988176b0.jpg
男子SPの結果はネイサン・チェンが1位。2位には見事な演技で鍵山優真（108.12）。3位に宇野昌磨（105.90）。羽生結弦は95.15で8位。冒頭4回転サルコウのミスが響いた。
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/02/08/10124364_676:0:3407:2048_1920x0_80_0_0_1e6a0c90c37a3fc620be6617633cf572.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
北京2022 オリンピック

北京五輪フィギュア 男子SP 米国ネイサン・チェン、世界最高得点更新

2022年2月8日, 14:25 (更新: 2022年2月8日, 14:43)
© Sputnik / Александр Вильф / フォトバンクに移行Олимпиада-2022. Фигурное катание. Командный турнир
Олимпиада-2022. Фигурное катание. Командный турнир - Sputnik 日本, 1920, 08.02.2022
© Sputnik / Александр Вильф
/
フォトバンクに移行
フォローする
追加情報は現在作成中
ネイサン・チェン選手のSPの得点は113.97点。2020年四大陸選手権で羽生選手が出した世界最高111.82点を更新した。
男子SPの結果はネイサン・チェンが1位。
2位には見事な演技で鍵山優真（108.12）。3位に宇野昌磨（105.90）。
羽生結弦は95.15で8位。冒頭4回転サルコウのミスが響いた。
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
はじめに新しいものはじめに古いもの
loader
放送中
Заголовок открываемого материала
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала
国際
InternationalEnglish英語MundoEspañolスペイン語
欧州
DeutschlandDeutschドイツ語FranceFrançaisフランス語ΕλλάδαΕλληνικάギリシャ語ItaliaItalianoイタリア語Česká republikaČeštinaチェコ語PolskaPolskiポーランド語СрбиjаСрпскиセルビア語LatvijaLatviešuラトビア語LietuvaLietuviųリトアニア語MoldovaMoldoveneascăモルドバ語БеларусьБеларускiベラルーシ語
ザカフカズ地方
ԱրմենիաՀայերենアルメニア語АҧсныАҧсышәалаアブハジア語Хуссар ИрыстонИронауオセチア語საქართველოქართულიグルジア語AzərbaycanАzərbaycancaアゼルバイジャン語
中東
Sputnik عربيArabicアラブ語TürkiyeTürkçeトルコ語Sputnik ایرانPersianペルシア語Sputnik افغانستانDariダリ―語
中央アジア
ҚазақстанҚазақ тіліカザフ語КыргызстанКыргызчаキルギス語OʻzbekistonЎзбекчаウズベク語ТоҷикистонТоҷикӣタジク語
東および東南アジア
Việt NamTiếng Việtベトナム語日本日本語日本語中国中文中国語
南米
BrasilPortuguêsポルトガル語