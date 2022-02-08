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日産、ガソリンエンジンの新規開発終了へ 日欧中向けで＝日経新聞

日産、ガソリンエンジンの新規開発終了へ 日欧中向けで＝日経新聞

日本経済新聞は7日、日本の日産自動車は日本、欧州、中国向けにガソリンエンジンの新規開発を終了する方針を固めたと報じた。 2022年2月8日, Sputnik 日本

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日経新聞によると、「世界的に強化される排ガス規制に対応するため、内燃エンジンから電気自動車（EV）やハイブリッド車（HV）向け駆動装置の開発に投資をシフトさせる」という。日産はすでに欧州向けでガソリンエンジンの新規開発をやめており、今後は日本や中国向けでもやめる方針だという。日経新聞が報じた。関連ニュース

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