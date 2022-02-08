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https://jp.sputniknews.com/20220208/10121969.html
日米韓の防衛相、月内会談へ 北朝鮮ミサイル対応協議
日米韓の防衛相、月内会談へ 北朝鮮ミサイル対応協議
日本と米国、韓国の３カ国の防衛相が、月内にもテレビ会議方式で会談する方針を固めたことが分かった。北朝鮮による相次ぐ弾道ミサイル発射を踏まえ、対応策を協議した上で３カ国の連携を確認する方向だ。日本政府関係者が７日、明らかにした。 2022年2月8日, Sputnik 日本
2022-02-08T07:55+0900
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会談が実現すれば２０１９年１１月以来。今年１月中旬に米ハワイで対面での開催を調整していたが、オースティン米国防長官が新型コロナウイルスに感染したことなどから見送った。岸信夫防衛相とオースティン氏、韓国の徐旭国防相が参加を予定している。北朝鮮は今年１月に入ってさまざまな種類のミサイルを発射。日米韓は動向を注視している。(c)KYODONEWS
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日本と米国、韓国の３カ国の防衛相が、月内にもテレビ会議方式で会談する方針を固めたことが分かった。北朝鮮による相次ぐ弾道ミサイル発射を踏まえ、対応策を協議した上で３カ国の連携を確認する方向だ。日本政府関係者が７日、明らかにした。
会談が実現すれば２０１９年１１月以来。今年１月中旬に米ハワイで対面での開催を調整していたが、オースティン米国防長官が新型コロナウイルスに感染したことなどから見送った。岸信夫防衛相とオースティン氏、韓国の徐旭国防相が参加を予定している。
北朝鮮は今年１月に入ってさまざまな種類のミサイルを発射。日米韓は動向を注視している。