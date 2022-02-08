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https://jp.sputniknews.com/20220208/10126953.html
日米、東シナ海で共同戦術訓練＝海上自衛隊
日米、東シナ海で共同戦術訓練＝海上自衛隊
日本の海上自衛隊は東シナ海で米海軍と共同戦術訓練を実施した。8日、海上自衛隊司令部が発表した。 2022年2月8日, Sputnik 日本
2022-02-08T21:28+0900
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発表によると、訓練は両者間の「戦術能力強化と連携強化」を目的に、2月4日から7日まで行われた。日本からは護衛艦こんごうのほか、哨戒機P-3Cが参加。米国からは原子力空母「エイブラハム・リンカーン」、ワスプ型強襲揚陸艦、哨戒機P-8が参加した。
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日米、東シナ海で共同戦術訓練＝海上自衛隊
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日本の海上自衛隊は東シナ海で米海軍と共同戦術訓練を実施した。8日、海上自衛隊司令部が発表した。
発表によると、訓練は両者間の「戦術能力強化と連携強化」を目的に、2月4日から7日まで行われた。日本からは護衛艦こんごうのほか、哨戒機P-3Cが参加。米国からは原子力空母「エイブラハム・リンカーン」、ワスプ型強襲揚陸艦、哨戒機P-8が参加した。