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カムチャツカ半島沖で地震 マグニチュード5.8
カムチャツカ半島沖で地震 マグニチュード5.8
カムチャツカ半島沖の太平洋でマグニチュード5.8の地震が発生した。ロシア非常事態省カムチャツカ地方総局が発表した。 2022年2月8日, Sputnik 日本
2022-02-08T10:59+0900
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2022-02-08T11:00+0900
地震
災害・事故・事件
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震源地はカムチャツカ半島南東部ソボレヴォ村から91キロの太平洋。非常事態省は、「地震の規模はマグニチュード5.8」と発表した。ソボレヴォ村では震度3の揺れが感じられたという。関連ニュース
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カムチャツカ半島沖で地震 マグニチュード5.8
2022年2月8日, 10:59 (更新: 2022年2月8日, 11:00) フォローする
カムチャツカ半島沖の太平洋でマグニチュード5.8の地震が発生した。ロシア非常事態省カムチャツカ地方総局が発表した。
震源地はカムチャツカ半島南東部ソボレヴォ村から91キロの太平洋。
非常事態省は、「地震の規模はマグニチュード5.8」と発表した。ソボレヴォ村では震度3の揺れが感じられたという。